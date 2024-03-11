Bu gece camı kapıyı iyice kapatın, gece yarısı geliyor; nefes bile aldırmayacak

Marmara ve Batı Karadeniz'de tehlike

Marmara ve Batı Karadeniz Bölgesi, kritik bir hava kirliliği uyarısıyla karşı karşıya. Kocaeli, İstanbul, Bursa, Yalova, Düzce ve Bolu'nun da sınırda olduğu bu alarm, karbonmonoksit oranının pazartesi gecesi tehlikeli seviyelere ulaşacağını gösteriyor. Uzmanlar, bölge sakinlerini yoğun hava kirliliği konusunda uyarıyor.

Karbonmonoksit oranı tehlike sınırında

Meteorolojik kaynaklardan alınan bilgilere göre, bölgedeki karbonmonoksit oranı 1000 ppbv'ye ulaşacak. Bu durum, hava kirliliğinin sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini artırarak, özellikle hassas gruplar için ciddi riskler taşıyor.

İstanbul, Avrupa'nın zirvesinde

Hava Forum'un raporuna göre, İstanbul bu gece karbonmonoksit oranında Avrupa şehirleri arasında en yüksek seviyeye ulaşacak. Bu, İstanbul'u Avrupa'nın en yüksek hava kirliliğine sahip şehri yapacak ve bölge sakinleri için ek önlemlerin alınmasını gerektirecek.

Sağlık için önlemler hayati önem taşıyor

Kritik hava kirliliği seviyeleri karşısında, bölge sakinlerinin alması gereken önlemler büyük önem taşıyor. Kronik solunum yolu hastalıkları olanlar, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas gruplar, dışarı çıkarken maske kullanmayı düşünmeli ve dış mekan aktivitelerini mümkün olduğunca sınırlamalıdır.

Yetkililer harekete geçti

Hava kirliliğinin olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla yetkililer, gerekli önlemlerin alınması için çağrıda bulunuyor. Halkın bilgilendirilmesi ve sağlık tedbirlerinin artırılması için çalışmalar yapılıyor.

Bölge sakinlerine kritik tavsiyeler

Bu zorlu dönemde, hava kalitesi göstergelerini yakından takip etmek ve sağlık için gerekli önlemleri almak hayati önem taşıyor. Hava kirliliğinin yüksek olduğu günlerde evde kalmak ve temiz hava filtreleri kullanmak, sağlığınızı korumanıza yardımcı olabilir.