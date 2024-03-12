- Eğitim

Orman yangınlarına karşı büyük hazırlık

Bolu'nun Gerede ilçesinde, orman yangınlarına karşı mücadelede etkinlik ve hızı artırmak amacıyla Bolu Orman Bölge Müdürlüğü tarafından kapsamlı bir eğitim tatbikatı gerçekleştirildi. Bu önemli etkinlik, Gerede Orman İşletme Müdürlüğü'nün öncülüğünde, yangınla mücadelede uzmanlaşmış ekiplerin katılımıyla düzenlendi.

Anadolu Ajansı
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Orman yangınlarına karşı büyük hazırlık
Orman yangınlarına karşı büyük hazırlık
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Uzman Kadro Sahada

Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Kadir Turalı, Gerede Orman İşletme Müdürü Vasfi Cem Bulut, deneyimli mühendis Bayram Cankut, işletme şefleri, orman muhafaza memurları ve yangın işçilerinin katılımıyla gerçekleşen tatbikat, sahadaki ekiplerin bilgi ve becerilerini güncellemeyi hedefledi. Turalı, eğitimin önemine dikkat çekerek, yangınlara zamanında ve etkili müdahalenin hayati önem taşıdığını vurguladı.

Orman yangınlarına karşı büyük hazırlık

Eğitim ve Tatbikatın Önemi

Eğitimin ilk aşamasında, mühendis Bayram Cankut tarafından yangın çıkış nedenleri, ilk müdahale teknikleri ve iş güvenliği hakkında temel bilgiler aktarıldı. Bu bilgilendirme seansı, saha personelinin yangınla mücadelede gerekli teorik bilgiye sahip olmasını sağladı.Orman yangınlarına karşı büyük hazırlık

Daha sonra, orman muhafaza memurları ve yangın işçilerine yönelik olarak, yangına müdahalede kullanılan ekipmanların tanıtımı yapıldı ve hortum serme teknikleri üzerine pratik bir tatbikat gerçekleştirildi. Bu uygulamalı eğitim, ekiplerin yangınla mücadeledeki pratik becerilerini artırma amacı taşıdı.Orman yangınlarına karşı büyük hazırlık
# eğitim, orman, bulut

12 Mar 2024 - 09:10 Bolu/ Gerede- Eğitim

Mahreç  Anadolu Ajansı

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