Orman yangınlarına karşı büyük hazırlık

Uzman Kadro Sahada

Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Kadir Turalı, Gerede Orman İşletme Müdürü Vasfi Cem Bulut, deneyimli mühendis Bayram Cankut, işletme şefleri, orman muhafaza memurları ve yangın işçilerinin katılımıyla gerçekleşen tatbikat, sahadaki ekiplerin bilgi ve becerilerini güncellemeyi hedefledi. Turalı, eğitimin önemine dikkat çekerek, yangınlara zamanında ve etkili müdahalenin hayati önem taşıdığını vurguladı.

Eğitim ve Tatbikatın Önemi

Eğitimin ilk aşamasında, mühendis Bayram Cankut tarafından yangın çıkış nedenleri, ilk müdahale teknikleri ve iş güvenliği hakkında temel bilgiler aktarıldı. Bu bilgilendirme seansı, saha personelinin yangınla mücadelede gerekli teorik bilgiye sahip olmasını sağladı.

Daha sonra, orman muhafaza memurları ve yangın işçilerine yönelik olarak, yangına müdahalede kullanılan ekipmanların tanıtımı yapıldı ve hortum serme teknikleri üzerine pratik bir tatbikat gerçekleştirildi. Bu uygulamalı eğitim, ekiplerin yangınla mücadeledeki pratik becerilerini artırma amacı taşıdı.