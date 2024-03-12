İş arayan milyonlarca vatandaşımız Türkiye İş Kurumu İŞKUR’un e Şubesi’ne girerek iş aramaya başladı. 12 Mart 2024 tarihinde Türkiye’nin en büyük Kariyer kurumu olan İŞKUR’da yayımdan kaldırılacak olan son ilanları sizlerle paylaşıyoruz.
İŞKUR BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
İŞKUR ilanlarına başvurmak için, İŞKUR giriş sayfasından ve İŞKUR e şube sayfasına girerek e devlet bilgilerinizi yazmanız gerekiyor. Ardından iş aramalarından bulunduğunuz ili seçerek İŞKUR iş ilanlarına rahatlıkla ulaşabilir ve başvuruda bulunabilirsiniz.
SON BAŞVURU TARİHİ 12 Mart OLAN İŞ İLANLARI
Makine Nakışçısı - ARDA TEKSTİL FİSTO GİPÜR YAKA İMALATI VE KONFEKSİYON YAN ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET LTD ŞTİ
Gıda Teknolojisi Teknikeri - İKİZLER SÜT VE SÜT ÜRN.YEM TEMİZ.MEDİKAL NAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ
Kalite Kontrolcü - ARDA TEKSTİL FİSTO GİPÜR YAKA İMALATI VE KONFEKSİYON YAN ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET LTD ŞTİ
Temizlik Görevlisi - ISS TESİSYÖNETİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
Sevkiyat Görevlisi - ÖZMURAT ELEKTRONİK DAY.TÜK.MAL.İNŞAAT NAKLİYE TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Mobilya Montajcısı - ÖZMURAT ELEKTRONİK DAY.TÜK.MAL.İNŞAAT NAKLİYE TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Beden İşçisi (Genel) - ÖZMURAT ELEKTRONİK DAY.TÜK.MAL.İNŞAAT NAKLİYE TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.