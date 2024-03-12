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İş arayan milyonlarca vatandaşımız Türkiye İş Kurumu İŞKUR’un e Şubesi’ne girerek iş aramaya başladı. 12 Mart 2024 tarihinde Türkiye’nin en büyük Kariyer kurumu olan İŞKUR’da yayımdan kaldırılacak olan son ilanları sizlerle paylaşıyoruz.

İŞKUR BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

İŞKUR ilanlarına başvurmak için, İŞKUR giriş sayfasından ve İŞKUR e şube sayfasına girerek e devlet bilgilerinizi yazmanız gerekiyor. Ardından iş aramalarından bulunduğunuz ili seçerek İŞKUR iş ilanlarına rahatlıkla ulaşabilir ve başvuruda bulunabilirsiniz.

SON BAŞVURU TARİHİ 12 Mart OLAN İŞ İLANLARI

Makine Nakışçısı - ARDA TEKSTİL FİSTO GİPÜR YAKA İMALATI VE KONFEKSİYON YAN ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET LTD ŞTİ

Gıda Teknolojisi Teknikeri - İKİZLER SÜT VE SÜT ÜRN.YEM TEMİZ.MEDİKAL NAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ

Kalite Kontrolcü - ARDA TEKSTİL FİSTO GİPÜR YAKA İMALATI VE KONFEKSİYON YAN ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET LTD ŞTİ

Temizlik Görevlisi - ISS TESİSYÖNETİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

Sevkiyat Görevlisi - ÖZMURAT ELEKTRONİK DAY.TÜK.MAL.İNŞAAT NAKLİYE TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Mobilya Montajcısı - ÖZMURAT ELEKTRONİK DAY.TÜK.MAL.İNŞAAT NAKLİYE TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Beden İşçisi (Genel) - ÖZMURAT ELEKTRONİK DAY.TÜK.MAL.İNŞAAT NAKLİYE TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ