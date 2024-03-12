Poşet dolu uyuşturucuyu polislere attı!

Şüphelinin Panikle Attığı Poşetten Uyuşturucu Çıktı

Polislerin varlığını fark eden şahıs, elindeki poşeti yol kenarına atarak olay yerinden hızla uzaklaştı. Bu ani hareket, polis ekiplerinin şüphelerini daha da artırdı. Atılan poşetin içerisinden, daralı ağırlığı 850-900 gram gelen sentetik kannabinoid maddesi çıktı. Bu bulgu, bölgede uyuşturucu ticaretinin boyutunu gözler önüne serdi.

Güvenlik Kameraları Sayesinde Şüpheli Kıskıvrak Yakalandı

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen titiz çalışmalar sonucunda, çevredeki güvenlik kamerası görüntüleri incelendi. Görüntüler sayesinde şüphelinin eşkalini belirleyen ekipler, kısa sürede S.Y. isimli şahsı olay yerine yakın bir noktada yakalayarak gözaltına aldı.

Uyuşturucu Ticaretine Geçit Yok: Polis Her Yerde

Bu operasyon, polis ekiplerinin uyuşturucu ticaretiyle mücadeledeki kararlılığını ve teknolojiyi etkin bir şekilde kullanma becerisini bir kez daha kanıtladı. Düzce'de gerçekleştirilen bu başarılı operasyon, uyuşturucu ticaretine karşı verilen mücadelenin önemini ve etkinliğini vurguluyor.