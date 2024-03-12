- Asayiş

Poşet dolu uyuşturucuyu polislere attı!

Düzce'nin Beyciler Mahallesi'nde gerçekleşen olay, polis ekiplerinin uyuşturucu ticaretine yönelik kararlı mücadelesini bir kez daha gözler önüne serdi. Yunus timleri, rutin kontrolleri sırasında şüpheli hareketler sergileyen bir şahsı fark etti. Bu durum, ekiplerin dikkatini çekti ve adeta bir kovalamaca başladı.

İhlas Haber Ajansı
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Poşet dolu uyuşturucuyu polislere attı! mask
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Şüphelinin Panikle Attığı Poşetten Uyuşturucu Çıktı

Polislerin varlığını fark eden şahıs, elindeki poşeti yol kenarına atarak olay yerinden hızla uzaklaştı. Bu ani hareket, polis ekiplerinin şüphelerini daha da artırdı. Atılan poşetin içerisinden, daralı ağırlığı 850-900 gram gelen sentetik kannabinoid maddesi çıktı. Bu bulgu, bölgede uyuşturucu ticaretinin boyutunu gözler önüne serdi.

Poşet dolu uyuşturucuyu polislere attı!

Güvenlik Kameraları Sayesinde Şüpheli Kıskıvrak Yakalandı

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen titiz çalışmalar sonucunda, çevredeki güvenlik kamerası görüntüleri incelendi. Görüntüler sayesinde şüphelinin eşkalini belirleyen ekipler, kısa sürede S.Y. isimli şahsı olay yerine yakın bir noktada yakalayarak gözaltına aldı.

Uyuşturucu Ticaretine Geçit Yok: Polis Her Yerde

Bu operasyon, polis ekiplerinin uyuşturucu ticaretiyle mücadeledeki kararlılığını ve teknolojiyi etkin bir şekilde kullanma becerisini bir kez daha kanıtladı. Düzce'de gerçekleştirilen bu başarılı operasyon, uyuşturucu ticaretine karşı verilen mücadelenin önemini ve etkinliğini vurguluyor.
# düzce, polis

12 Mar 2024 - 09:15 Düzce- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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