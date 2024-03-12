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Ramazan coşkusu! Sıcak salep ikramlarıyla karşılama

Düzce Belediyesi, Ramazan ayının manevi havasını şehrin sokaklarına taşıyor. Büyük Cami ve Cedidiye Cami önlerinde kurulan stantlarda, vatandaşlara sıcak salep ikram edilerek Ramazan'ın sıcaklığı paylaşılıyor. Bu özel ay boyunca devam edecek olan etkinlikler, şehrin manevi atmosferini zenginleştiriyor.

İhlas Haber Ajansı
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Ramazan coşkusu! Sıcak salep ikramlarıyla karşılama mask
Ramazan coşkusu! Sıcak salep ikramlarıyla karşılama
Ramazan coşkusu! Sıcak salep ikramlarıyla karşılama
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Ramazan Ayının Sıcak Karşılaması

Düzce Belediyesi, Ramazan ayına özel bir dizi etkinlik düzenleyerek, vatandaşların bu mübarek ayı dolu dolu yaşamalarını sağlıyor. Büyük Cami ve Cedidiye Cami önlerinde kurulan stantlarda yapılan salep ikramları, soğuk hava şartlarında vatandaşların içini ısıtıyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından özenle hazırlanan ikramlıklar, Ramazan'ın manevi atmosferine katkıda bulunuyor.

Ramazan coşkusu! Sıcak salep ikramlarıyla karşılama

Manevi Atmosferde Sıcak İkramlar

Düzce Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikler, Ramazan ayının ruhunu şehrin dört bir yanına yayıyor. Teravih namazı sonrası, dönem kıyafetleri giymiş ekipler tarafından yapılan salep ikramları, vatandaşlar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanıyor. Cedidiye Meydanı'nda her akşam kurulan etkinlik çadırı önünde, çeşitli ikramlarla Ramazan ayının bereketi paylaşılıyor.Ramazan coşkusu! Sıcak salep ikramlarıyla karşılama

Ramazan Ayında Düzce'de Sıcak Buluşmalar

Düzce Belediyesi'nin Ramazan ayı boyunca sunacağı sıcak salep ikramları, şehrin manevi atmosferini pekiştirirken, vatandaşları da bir araya getiriyor. Cedidiye Meydanı'nda kurulan etkinlik çadırı, Ramazan ayının her akşamı farklı sürprizlerle dolu. Düzce Belediyesi, bu özel ayda manevi değerleri ön planda tutarak, vatandaşların Ramazan ayını en güzel şekilde geçirmeleri için çalışıyor.Ramazan coşkusu! Sıcak salep ikramlarıyla karşılama

# düzce, ramazan, dizi, soğuk hava

12 Mar 2024 - 09:18 Düzce- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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