Ramazan coşkusu! Sıcak salep ikramlarıyla karşılama

Ramazan Ayının Sıcak Karşılaması

Düzce Belediyesi, Ramazan ayına özel bir dizi etkinlik düzenleyerek, vatandaşların bu mübarek ayı dolu dolu yaşamalarını sağlıyor. Büyük Cami ve Cedidiye Cami önlerinde kurulan stantlarda yapılan salep ikramları, soğuk hava şartlarında vatandaşların içini ısıtıyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından özenle hazırlanan ikramlıklar, Ramazan'ın manevi atmosferine katkıda bulunuyor.

Manevi Atmosferde Sıcak İkramlar

Düzce Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikler, Ramazan ayının ruhunu şehrin dört bir yanına yayıyor. Teravih namazı sonrası, dönem kıyafetleri giymiş ekipler tarafından yapılan salep ikramları, vatandaşlar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanıyor. Cedidiye Meydanı'nda her akşam kurulan etkinlik çadırı önünde, çeşitli ikramlarla Ramazan ayının bereketi paylaşılıyor.

Ramazan Ayında Düzce'de Sıcak Buluşmalar

Düzce Belediyesi'nin Ramazan ayı boyunca sunacağı sıcak salep ikramları, şehrin manevi atmosferini pekiştirirken, vatandaşları da bir araya getiriyor. Cedidiye Meydanı'nda kurulan etkinlik çadırı, Ramazan ayının her akşamı farklı sürprizlerle dolu. Düzce Belediyesi, bu özel ayda manevi değerleri ön planda tutarak, vatandaşların Ramazan ayını en güzel şekilde geçirmeleri için çalışıyor.