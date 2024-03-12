Ramazan ayı balık tezgahları sessizliğe büründü

Beklenen Bereket: Av Sezonunun Canlanması
Esnaf, Ramazan Ayı boyunca balık tezgahlarının yeniden canlanmasını umut ediyor. Oktay Ertürk gibi yerel balıkçılar, denizlerdeki avlanma koşullarının iyileşmesiyle birlikte tezgahların şenleneceğine inanıyor. Ertürk, "Şu anda istavrit biraz açıkta. Ağ atma şansımız yok. Ancak birkaç gün içinde durum değişecek ve tezgahlarımızı açacağız," dedi.
Vatandaşın Balık Talebi Devam Ediyor
Ramazan Ayı'nda balık, sofraların vazgeçilmez bir parçası olmaya devam ediyor. Vatandaşlar, iftar sofralarını süsleyecek balıkları arıyor. Ancak mevcut durumda, istavrit, mezgit ve uskumru gibi türlerle sınırlı kalan teklifler, talebi karşılamakta yetersiz kalıyor. Ertürk, "Vatandaş balık istiyor. Özellikle Ramazan Ayı'nda balığa olan talep artıyor. Biz de elimizden geleni yapıp, müşterilerimizin bu talebini karşılamaya çalışıyoruz," şeklinde konuştu.
Umutlu Bekleyiş: Tezgahların Canlanacağı Günler
Zonguldak'taki balıkçılar, önümüzdeki günlerde denizlerdeki avlanma faaliyetlerinin artmasıyla birlikte tezgahlarının yeniden dolup taşacağına dair umutlu. Ramazan Ayı boyunca balık talebinin artması beklenirken, esnaf da bu talebi karşılamak için hazırlıklarını sürdürüyor.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.