Ramazan ayı balık tezgahları sessizliğe büründü

Beklenen Bereket: Av Sezonunun Canlanması

Esnaf, Ramazan Ayı boyunca balık tezgahlarının yeniden canlanmasını umut ediyor. Oktay Ertürk gibi yerel balıkçılar, denizlerdeki avlanma koşullarının iyileşmesiyle birlikte tezgahların şenleneceğine inanıyor. Ertürk, "Şu anda istavrit biraz açıkta. Ağ atma şansımız yok. Ancak birkaç gün içinde durum değişecek ve tezgahlarımızı açacağız," dedi.

Vatandaşın Balık Talebi Devam Ediyor

Ramazan Ayı'nda balık, sofraların vazgeçilmez bir parçası olmaya devam ediyor. Vatandaşlar, iftar sofralarını süsleyecek balıkları arıyor. Ancak mevcut durumda, istavrit, mezgit ve uskumru gibi türlerle sınırlı kalan teklifler, talebi karşılamakta yetersiz kalıyor. Ertürk, "Vatandaş balık istiyor. Özellikle Ramazan Ayı'nda balığa olan talep artıyor. Biz de elimizden geleni yapıp, müşterilerimizin bu talebini karşılamaya çalışıyoruz," şeklinde konuştu.

Umutlu Bekleyiş: Tezgahların Canlanacağı Günler

Zonguldak'taki balıkçılar, önümüzdeki günlerde denizlerdeki avlanma faaliyetlerinin artmasıyla birlikte tezgahlarının yeniden dolup taşacağına dair umutlu. Ramazan Ayı boyunca balık talebinin artması beklenirken, esnaf da bu talebi karşılamak için hazırlıklarını sürdürüyor.