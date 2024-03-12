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Ramazan ayı balık tezgahları sessizliğe büründü

Zonguldak, Ramazan Ayı'nın ilk gününde beklenmedik bir sessizliğe tanık oldu. Balık tezgahları, alışveriş için gelen vatandaşları hayal kırıklığına uğrattı. Batı Karadeniz'in bereketli sularında geçmiş aylarda yaşanan istavrit ve hamsi bolluğunun aksine, bu kez tezgahlar boş kaldı. Denizlerde avlanma faaliyetlerinin yetersiz kalması, esnafın tezgah açmasını engelledi.

İhlas Haber Ajansı
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Ramazan ayı balık tezgahları sessizliğe büründü mask
Ramazan ayı balık tezgahları sessizliğe büründü
Ramazan ayı balık tezgahları sessizliğe büründü
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Beklenen Bereket: Av Sezonunun Canlanması

Esnaf, Ramazan Ayı boyunca balık tezgahlarının yeniden canlanmasını umut ediyor. Oktay Ertürk gibi yerel balıkçılar, denizlerdeki avlanma koşullarının iyileşmesiyle birlikte tezgahların şenleneceğine inanıyor. Ertürk, "Şu anda istavrit biraz açıkta. Ağ atma şansımız yok. Ancak birkaç gün içinde durum değişecek ve tezgahlarımızı açacağız," dedi.

Ramazan ayı balık tezgahları sessizliğe büründü

Vatandaşın Balık Talebi Devam Ediyor

Ramazan Ayı'nda balık, sofraların vazgeçilmez bir parçası olmaya devam ediyor. Vatandaşlar, iftar sofralarını süsleyecek balıkları arıyor. Ancak mevcut durumda, istavrit, mezgit ve uskumru gibi türlerle sınırlı kalan teklifler, talebi karşılamakta yetersiz kalıyor. Ertürk, "Vatandaş balık istiyor. Özellikle Ramazan Ayı'nda balığa olan talep artıyor. Biz de elimizden geleni yapıp, müşterilerimizin bu talebini karşılamaya çalışıyoruz," şeklinde konuştu.Ramazan ayı balık tezgahları sessizliğe büründü

Umutlu Bekleyiş: Tezgahların Canlanacağı Günler

Zonguldak'taki balıkçılar, önümüzdeki günlerde denizlerdeki avlanma faaliyetlerinin artmasıyla birlikte tezgahlarının yeniden dolup taşacağına dair umutlu. Ramazan Ayı boyunca balık talebinin artması beklenirken, esnaf da bu talebi karşılamak için hazırlıklarını sürdürüyor.

# ramazan, balık

12 Mar 2024 - 09:22 Zonguldak- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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