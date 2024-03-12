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Zirveye koşan Boluspor, Bodrum FK mesaisinde

Boluspor, Bodrum FK ile kritik bir deplasman maçına çıkıyor. Teknik direktör Yalçın Koşukavak liderliğinde zafere odaklanan ekip, Trendyol 1. Lig'deki iddiasını sürdürmeye hazırlanıyor.

Osman Aykan
Osman Aykan Tüm Haberleri
Zirveye koşan Boluspor, Bodrum FK mesaisinde mask
Zirveye koşan Boluspor, Bodrum FK mesaisinde
Zirveye koşan Boluspor, Bodrum FK mesaisinde
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Boluspor'un Giresunspor'u evinde 2-1 mağlup etmesinin ardından gözler Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında gerçekleşecek olan Boluspor ve Bodrum FK arasındaki mücadeleye çevrildi. Kırmızı-beyazlı ekip, bu kritik deplasman maçı öncesinde Bolu'daki Karaçayır Mahallesi'ndeki tesislerde hazırlıklarına başladı.

Zirveye koşan Boluspor, Bodrum FK mesaisinde

Boluspor’da yoğun antrenman programı

Teknik direktör Yalçın Koşukavak liderliğindeki Boluspor, fiziksel kondisyonlarını artırmak amacıyla düz koşu yaparak antrenmana start verdi. Daha sonra teknik ve taktik çalışmalarla hazırlıklarını sürdüren takım, yoğun bir antrenman programı izledi. Boluspor'un, maç gününe kadar antrenmanlarını aralıksız sürdürmesi bekleniyor.

Zirveye koşan Boluspor, Bodrum FK mesaisinde

Zirve yarışında kritik mücadele

Trendyol 1. Lig'in zirvesi için mücadele eden Boluspor, 17 Mart Pazar günü saat 13.30'da Bodrum FK'ye konuk olacak. Bu maç, ligdeki konumlarını daha da güçlendirmek isteyen her iki takım için de büyük önem taşıyor. Kırmızı-beyazlılar, Bodrum deplasmanından zaferle ayrılarak zirve yarışındaki iddialarını korumayı hedefliyor.

Zirveye koşan Boluspor, Bodrum FK mesaisinde

Taraftar desteği ve motivasyon

Boluspor taraftarları, takımlarının zafere ulaşması için yoğun destek vermeye hazırlanıyor. Takımın motivasyonunu artırmak ve Bodrum FK karşısında avantaj sağlamak amacıyla taraftarların büyük bir coşkuyla takımlarını desteklemesi bekleniyor.

Zirveye koşan Boluspor, Bodrum FK mesaisinde

# pazar

12 Mar 2024 - 09:21 Bolu- Spor

Mahreç  Osman Aykan

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