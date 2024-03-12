Zirveye koşan Boluspor, Bodrum FK mesaisinde

Boluspor'un Giresunspor'u evinde 2-1 mağlup etmesinin ardından gözler Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında gerçekleşecek olan Boluspor ve Bodrum FK arasındaki mücadeleye çevrildi. Kırmızı-beyazlı ekip, bu kritik deplasman maçı öncesinde Bolu'daki Karaçayır Mahallesi'ndeki tesislerde hazırlıklarına başladı.
Boluspor’da yoğun antrenman programı
Teknik direktör Yalçın Koşukavak liderliğindeki Boluspor, fiziksel kondisyonlarını artırmak amacıyla düz koşu yaparak antrenmana start verdi. Daha sonra teknik ve taktik çalışmalarla hazırlıklarını sürdüren takım, yoğun bir antrenman programı izledi. Boluspor'un, maç gününe kadar antrenmanlarını aralıksız sürdürmesi bekleniyor.
Zirve yarışında kritik mücadele
Trendyol 1. Lig'in zirvesi için mücadele eden Boluspor, 17 Mart Pazar günü saat 13.30'da Bodrum FK'ye konuk olacak. Bu maç, ligdeki konumlarını daha da güçlendirmek isteyen her iki takım için de büyük önem taşıyor. Kırmızı-beyazlılar, Bodrum deplasmanından zaferle ayrılarak zirve yarışındaki iddialarını korumayı hedefliyor.
Taraftar desteği ve motivasyon
Boluspor taraftarları, takımlarının zafere ulaşması için yoğun destek vermeye hazırlanıyor. Takımın motivasyonunu artırmak ve Bodrum FK karşısında avantaj sağlamak amacıyla taraftarların büyük bir coşkuyla takımlarını desteklemesi bekleniyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.