Korkutan kaza! Araç bahçeye uçtu

Kontrolden Çıkan Araç Uçuşa Geçti

N.M.K. yönetimindeki 78 SH 781 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle birlikte kontrolden çıktı. Hızla ilerleyen araç, bir sitenin bahçesine uçarak durabildi. Kazanın etkisiyle araç içerisinde bulunan sürücü N.M.K. ile birlikte E.K. ve H.K. isimli yolcular yaralandı.

Hızlı Müdahale: Ekipler Seferber Oldu

Kazanın haber verilmesi üzerine, bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri hızla yönlendirildi. Profesyonel ekiplerin olay yerinde gerçekleştirdiği ilk müdahalenin ardından, yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Soruşturma Başlatıldı

Kaza ile ilgili olarak Karabük Emniyet Müdürlüğü tarafından detaylı bir inceleme başlatıldı. Kazanın nedenleri, sürücünün kontrolünü nasıl kaybettiği ve benzeri soruların yanıtları araştırılıyor. Bu tür kazaların önlenmesi adına alınabilecek önlemler de değerlendiriliyor.