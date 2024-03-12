Korkutan kaza! Araç bahçeye uçtu

Kontrolden Çıkan Araç Uçuşa Geçti
N.M.K. yönetimindeki 78 SH 781 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle birlikte kontrolden çıktı. Hızla ilerleyen araç, bir sitenin bahçesine uçarak durabildi. Kazanın etkisiyle araç içerisinde bulunan sürücü N.M.K. ile birlikte E.K. ve H.K. isimli yolcular yaralandı.
Hızlı Müdahale: Ekipler Seferber Oldu
Kazanın haber verilmesi üzerine, bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri hızla yönlendirildi. Profesyonel ekiplerin olay yerinde gerçekleştirdiği ilk müdahalenin ardından, yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Soruşturma Başlatıldı
Kaza ile ilgili olarak Karabük Emniyet Müdürlüğü tarafından detaylı bir inceleme başlatıldı. Kazanın nedenleri, sürücünün kontrolünü nasıl kaybettiği ve benzeri soruların yanıtları araştırılıyor. Bu tür kazaların önlenmesi adına alınabilecek önlemler de değerlendiriliyor.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.