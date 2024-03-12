- Asayiş

Korkutan kaza! Araç bahçeye uçtu

Karabük Safranbolu, Esentepe Mahallesi'nde yaşanan trafik kazasıyla sarsıldı. Sunduk Caddesi'nde meydana gelen olayda, kontrolünü kaybeden bir hafif ticari araç, adeta havadan gelerek bir sitenin bahçesine düştü. Bu korkunç kazada araç içerisinde bulunan 3 kişi yaralandı.

İhlas Haber Ajansı
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Korkutan kaza! Araç bahçeye uçtu mask
Korkutan kaza! Araç bahçeye uçtu
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Kontrolden Çıkan Araç Uçuşa Geçti

N.M.K. yönetimindeki 78 SH 781 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle birlikte kontrolden çıktı. Hızla ilerleyen araç, bir sitenin bahçesine uçarak durabildi. Kazanın etkisiyle araç içerisinde bulunan sürücü N.M.K. ile birlikte E.K. ve H.K. isimli yolcular yaralandı.Korkutan kaza! Araç bahçeye uçtu

Hızlı Müdahale: Ekipler Seferber Oldu

Kazanın haber verilmesi üzerine, bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri hızla yönlendirildi. Profesyonel ekiplerin olay yerinde gerçekleştirdiği ilk müdahalenin ardından, yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Soruşturma Başlatıldı

Kaza ile ilgili olarak Karabük Emniyet Müdürlüğü tarafından detaylı bir inceleme başlatıldı. Kazanın nedenleri, sürücünün kontrolünü nasıl kaybettiği ve benzeri soruların yanıtları araştırılıyor. Bu tür kazaların önlenmesi adına alınabilecek önlemler de değerlendiriliyor.
# karabük, eğitim, araç, polis, kaza, tedavi

12 Mar 2024 - 09:30 Karabük- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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