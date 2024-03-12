UNESCO mirası Safranbolu'da Ramazan coşkusu

Asırlık Camilerde Teravih Namazı Heyecanı

Safranbolu'daki 32 tescilli cami arasında öne çıkanlar; Ulu Camii, Köprülü Mehmet Paşa Camisi, İzzet Mehmet Paşa Camisi ve Kazdağlı Camii. Bu camiler, Ramazan ayında teravih namazları ve diğer ibadetler için cemaatini ağırlayacak.

Ramazan Ayında Mukabele ve Teravih Namazları

Müftülük, Ramazan boyunca camilerde mukabele okunacağını ve teravih namazlarının eda edileceğini duyurdu. Kadınlara özel programlar ve itikaf için hazırlıklar yapıldı. Ayrıca, beş camide hatimle teravih namazı kılınacak.

Tarihi Çarşıda İbadet ve Maneviyat

Safranbolu'nun tarihi çarşısında bulunan camiler, ibadet için özel olarak hazırlandı. Müftü Bostancı, camilerin temizlik ve bakımının yapıldığını, cemaatin Ramazan ayını dolu dolu geçireceğini belirtti.