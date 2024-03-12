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UNESCO mirası Safranbolu'da Ramazan coşkusu

Karabük'ün dünya mirası listesindeki incisi Safranbolu, Ramazan ayını karşılamaya hazır. Osmanlı mimarisinin eşsiz örneklerini barındıran ilçe, asırlık camileriyle dikkat çekiyor. Safranbolu Müftüsü Aydın Bostancı'nın ifadeleriyle, Ramazan ayının maneviyatını artıracak hazırlıklar tamamlandı.

İhlas Haber Ajansı
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UNESCO mirası Safranbolu'da Ramazan coşkusu mask
UNESCO mirası Safranbolu'da Ramazan coşkusu
UNESCO mirası Safranbolu'da Ramazan coşkusu
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Asırlık Camilerde Teravih Namazı Heyecanı
Safranbolu'daki 32 tescilli cami arasında öne çıkanlar; Ulu Camii, Köprülü Mehmet Paşa Camisi, İzzet Mehmet Paşa Camisi ve Kazdağlı Camii. Bu camiler, Ramazan ayında teravih namazları ve diğer ibadetler için cemaatini ağırlayacak.

UNESCO mirası Safranbolu'da Ramazan coşkusu

Ramazan Ayında Mukabele ve Teravih Namazları
Müftülük, Ramazan boyunca camilerde mukabele okunacağını ve teravih namazlarının eda edileceğini duyurdu. Kadınlara özel programlar ve itikaf için hazırlıklar yapıldı. Ayrıca, beş camide hatimle teravih namazı kılınacak.UNESCO mirası Safranbolu'da Ramazan coşkusu

Tarihi Çarşıda İbadet ve Maneviyat
Safranbolu'nun tarihi çarşısında bulunan camiler, ibadet için özel olarak hazırlandı. Müftü Bostancı, camilerin temizlik ve bakımının yapıldığını, cemaatin Ramazan ayını dolu dolu geçireceğini belirtti.UNESCO mirası Safranbolu'da Ramazan coşkusu
# ramazan, temizlik

12 Mar 2024 - 09:34 Karabük/ Safranbolu- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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