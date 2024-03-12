UNESCO mirası Safranbolu'da Ramazan coşkusu

Asırlık Camilerde Teravih Namazı Heyecanı
Safranbolu'daki 32 tescilli cami arasında öne çıkanlar; Ulu Camii, Köprülü Mehmet Paşa Camisi, İzzet Mehmet Paşa Camisi ve Kazdağlı Camii. Bu camiler, Ramazan ayında teravih namazları ve diğer ibadetler için cemaatini ağırlayacak.
Ramazan Ayında Mukabele ve Teravih Namazları
Müftülük, Ramazan boyunca camilerde mukabele okunacağını ve teravih namazlarının eda edileceğini duyurdu. Kadınlara özel programlar ve itikaf için hazırlıklar yapıldı. Ayrıca, beş camide hatimle teravih namazı kılınacak.
Tarihi Çarşıda İbadet ve Maneviyat
Safranbolu'nun tarihi çarşısında bulunan camiler, ibadet için özel olarak hazırlandı. Müftü Bostancı, camilerin temizlik ve bakımının yapıldığını, cemaatin Ramazan ayını dolu dolu geçireceğini belirtti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.