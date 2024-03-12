Jandarma'dan büyük uyuşturucu operasyonu

Uyuşturucuya Geçit Yok: Jandarma'dan Etkili Müdahale
Karabük merkeze bağlı Cumayanı köyünde, jandarma ekipleri tarafından yapılan titiz çalışmalar sonucu, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen iki şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, şüphelilerin iş yerlerinde ve üzerlerinde yaptıkları aramalarda, 17 adet tramadol 225 mg sentetik ecza hapı ve 2 adet lyrica 150 mg sentetik hap ele geçirdi. Ayrıca, bir adet ruhsatsız kuru sıkı tabanca da operasyon kapsamında bulundu.
Adli Süreç Başladı: Şüpheliler Adli Kontrolle Serbest
Operasyon sonucu gözaltına alınan iki şüpheli, jandarma ekiplerince yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi. İfadeleri alınan şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu operasyon, Karabük İl Jandarma Komutanlığı'nın uyuşturucu ile mücadeledeki kararlılığını ve başarısını bir kez daha gözler önüne serdi.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.