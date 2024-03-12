Jandarma'dan büyük uyuşturucu operasyonu

Uyuşturucuya Geçit Yok: Jandarma'dan Etkili Müdahale

Karabük merkeze bağlı Cumayanı köyünde, jandarma ekipleri tarafından yapılan titiz çalışmalar sonucu, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen iki şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, şüphelilerin iş yerlerinde ve üzerlerinde yaptıkları aramalarda, 17 adet tramadol 225 mg sentetik ecza hapı ve 2 adet lyrica 150 mg sentetik hap ele geçirdi. Ayrıca, bir adet ruhsatsız kuru sıkı tabanca da operasyon kapsamında bulundu.

Adli Süreç Başladı: Şüpheliler Adli Kontrolle Serbest

Operasyon sonucu gözaltına alınan iki şüpheli, jandarma ekiplerince yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi. İfadeleri alınan şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu operasyon, Karabük İl Jandarma Komutanlığı'nın uyuşturucu ile mücadeledeki kararlılığını ve başarısını bir kez daha gözler önüne serdi.