Bolu vefat edenler.. 12 Mart 2024 tarihinde günün vefat ve defin listesi...

HALİL UÇAR
Merkeşler köyü han mahallesi halkından (Merhum) Hasan UÇAR’ın oğlu, Nezaket UÇAR’ın eşi, Umut ve Seher UÇAR’ın babaları, Semiha YILDIZ’ın abisi;
Cenazesi bugün Merkeşler köyü Han mahalle camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.
İSMAİL GÖKTAŞ
Güneyfelekattin köyü nafa mahallesi sakinlerinden Zehra GÖKTAŞ’ın eşi, Zeynep, Nursel, Aysel, Rukiye’nin babaları, Hafız Emekli imam;
Cenazesi bugün Güneyfelattin köyü nafa mahalle camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.
MEHMET SİNAN
Alıçören köyü yeniçaydurt mahallesi sakinlerinden (Merhum) Ali SİNAN ve Hacer SİNAN’ın oğlu Memnune SİNAN’ın eşi, Canan, Nurcan, Gülcan, Cansu’nun babaları;
Cenazesi bugün Yeni çaydurt camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazına müteakiben Alıçören köy mezarlığına defnedilecektir.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.