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Bolu vefat edenler.. 12 Mart 2024 tarihinde günün vefat ve defin listesi...

Bolu’da 12 Mart 2024 Bugün 3 kişi hayatını kaybetti. İşte Bolu’da günün vefat defin listesi…

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Bolu vefat edenler.. 12 Mart 2024 tarihinde günün vefat ve defin listesi... mask
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HALİL UÇAR

Merkeşler köyü han mahallesi halkından (Merhum) Hasan UÇAR’ın oğlu, Nezaket UÇAR’ın eşi, Umut ve Seher UÇAR’ın babaları, Semiha YILDIZ’ın abisi;

Cenazesi bugün Merkeşler köyü Han mahalle camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.

İSMAİL GÖKTAŞ

Güneyfelekattin köyü nafa mahallesi sakinlerinden Zehra GÖKTAŞ’ın eşi, Zeynep, Nursel, Aysel, Rukiye’nin babaları, Hafız Emekli imam;

Cenazesi bugün Güneyfelattin köyü nafa  mahalle camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.

MEHMET SİNAN

Alıçören köyü yeniçaydurt mahallesi sakinlerinden (Merhum) Ali SİNAN ve Hacer SİNAN’ın oğlu Memnune SİNAN’ın eşi, Canan, Nurcan, Gülcan, Cansu’nun babaları;

Cenazesi bugün Yeni çaydurt camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazına müteakiben Alıçören köy mezarlığına defnedilecektir.

 

# emekli

12 Mar 2024 - 09:30 - Gündem

Mahreç  Esra Perçin

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