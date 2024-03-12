Ocak ayı işsizlik verileri açıklandı

Ocak ayında işsizlik ve istihdam rakamlarında dikkat çekici değişimler

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, Ocak ayında işsizlik ve istihdam rakamlarında önemli değişimler yaşandı. İşte detaylar.

İstihdamda artış sürüyor

Ocak ayında, istihdam edilen kişi sayısı bir önceki aya göre 160 bin kişi artış göstererek 32 milyon 222 bin kişiye ulaştı. Bu artışla birlikte, istihdam oranı %0.2 puanlık bir yükselişle %49 seviyesine çıktı. Erkeklerde istihdam oranı %66 olarak kaydedilirken, kadınlarda bu oran %32.4 olarak gerçekleşti.

İşgücüne katılım oranında önemli artış

İşgücüne katılım oranı da Ocak ayında gözle görülür bir artış yaşadı. Bir önceki aya göre 245 bin kişilik bir artışla 35 milyon 436 bin kişiye yükselen işgücüne katılım oranı, %0.3 puanlık bir artışla %53.9'a ulaştı. Erkeklerde işgücüne katılım oranı %71.5 iken, kadınlarda bu oran %36.6 olarak belirlendi.

Genç nüfusta işsizlik oranı artıyor

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki aya göre 1.1 puan artarak %16.6'ya yükseldi. Erkek gençlerde işsizlik oranı %14.1 iken, kadın gençlerde bu oran %21.1 olarak tahmin edildi. Bu veriler, genç nüfusta işsizliğin ciddi bir sorun olmaya devam ettiğini gösteriyor.

Çalışma süresinde düşüş

İstihdam edilenlerin haftalık ortalama çalışma süresi, Ocak ayında bir önceki aya göre 0.4 saat azalarak 43.3 saat olarak gerçekleşti. Bu düşüş, çalışma koşullarındaki değişikliklere işaret ediyor.

Atıl işgücü oranında artış

Atıl işgücü oranı, Ocak ayında bir önceki aya göre 1.7 puan artarak %26.5 seviyesine yükseldi. Bu oran, zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşuyor. Atıl işgücünün yüksek oranı, ekonominin tam kapasiteyle çalışmadığını gösteriyor.

Bu veriler, Türkiye ekonomisinin işgücü piyasasındaki dinamiklerin detaylı bir resmini çiziyor. İstihdam oranındaki artış umut verici olsa da, genç