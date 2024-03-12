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Korkunç kazada hayatını kaybeden adam son yolculuğuna uğurlandı

Bartın'da iki servis minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada bir sürücü hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı. Necmi Gökalp son yolculuğuna uğurlandı.

İhlas Haber Ajansı
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Korkunç kazada hayatını kaybeden adam son yolculuğuna uğurlandı mask
Korkunç kazada hayatını kaybeden adam son yolculuğuna uğurlandı
Korkunç kazada hayatını kaybeden adam son yolculuğuna uğurlandı
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Dualarla Son Yolculuğa Uğurlandı

Kazada yaşamını yitiren Necmi Gökalp, Bartın'ın Akıncılar Köyü'ndeki Düz Mahalle aile kabristanında son yolculuğuna uğurlandı. Gökalp'in cenaze töreni, yakınlarının gözyaşları ve duaları arasında gerçekleşti, topluluk acılarını paylaştı.

Korkunç kazada hayatını kaybeden adam son yolculuğuna uğurlandı

Kaza Detayları ve Sonrası

Kaza, Erol Arslan'ın yönetimindeki 74 M 0469 plakalı minibüs ile Necmi Gökalp'in kullandığı aracın çarpışması sonucu meydana geldi. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da kontrolden çıkarak devrildi. Gökalp olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan 27 kişi çeşitli hastanelere kaldırıldı.Korkunç kazada hayatını kaybeden adam son yolculuğuna uğurlandı

Erol Arslan, kazanın ardından tedavi altına alındı ve sonrasında Bartın Adliyesi'ne götürülerek gözaltına alındı. Arslan, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
# aile, bartın, araç, kaza, tedavi

12 Mar 2024 - 09:42 Bartin- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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