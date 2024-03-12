Korkunç kazada hayatını kaybeden adam son yolculuğuna uğurlandı

Dualarla Son Yolculuğa Uğurlandı
Kazada yaşamını yitiren Necmi Gökalp, Bartın'ın Akıncılar Köyü'ndeki Düz Mahalle aile kabristanında son yolculuğuna uğurlandı. Gökalp'in cenaze töreni, yakınlarının gözyaşları ve duaları arasında gerçekleşti, topluluk acılarını paylaştı.
Kaza Detayları ve Sonrası
Kaza, Erol Arslan'ın yönetimindeki 74 M 0469 plakalı minibüs ile Necmi Gökalp'in kullandığı aracın çarpışması sonucu meydana geldi. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da kontrolden çıkarak devrildi. Gökalp olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan 27 kişi çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Erol Arslan, kazanın ardından tedavi altına alındı ve sonrasında Bartın Adliyesi'ne götürülerek gözaltına alındı. Arslan, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.