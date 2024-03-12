Korkunç kazada hayatını kaybeden adam son yolculuğuna uğurlandı

Dualarla Son Yolculuğa Uğurlandı

Kazada yaşamını yitiren Necmi Gökalp, Bartın'ın Akıncılar Köyü'ndeki Düz Mahalle aile kabristanında son yolculuğuna uğurlandı. Gökalp'in cenaze töreni, yakınlarının gözyaşları ve duaları arasında gerçekleşti, topluluk acılarını paylaştı.

Kaza Detayları ve Sonrası

Kaza, Erol Arslan'ın yönetimindeki 74 M 0469 plakalı minibüs ile Necmi Gökalp'in kullandığı aracın çarpışması sonucu meydana geldi. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da kontrolden çıkarak devrildi. Gökalp olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan 27 kişi çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Erol Arslan, kazanın ardından tedavi altına alındı ve sonrasında Bartın Adliyesi'ne götürülerek gözaltına alındı. Arslan, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.