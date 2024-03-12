Boluspor gümbür gümbür: Play-off yarışında rakip tanımıyor!

Trendyol 1. Lig'de 26. hafta mücadeleleri, futbol severlere heyecan dolu anlar yaşattı. Haftanın kapanış maçında Manisa FK, kendi sahasında Ümraniyespor'u ağırladı. Manisa 19 Mayıs Stadı'nda gerçekleşen bu kritik karşılaşma, nefes kesen anlara sahne oldu ve Manisa ekibi, rakibini 3-2'lik skorla mağlup etmeyi başardı. Bu sonuç, Manisa FK'nın ligdeki konumunu güçlendirirken, futbol tutkunlarına unutulmaz bir mücadele sergiledi.

Eyüpspor'un liderlik mücadelesi ve Göztepe'nin takibi

Ligde liderlik koltuğunda oturan Eyüpspor, 26. haftaya Göztepe'nin 9 puan gerisinde başladı. Ancak İstanbul temsilcisi, sahasında Ahlatcı Çorum FK'ye 1-0 yenilerek, liderlik yarışında önemli bir fırsatı kaçırdı ve puanı 61'de kaldı. Bu sonuç, Göztepe'nin puan farkını 6'ya indirmesi için bir kapı araladı. Göztepe, deplasmanda ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'u 1-0 yenerek, doğrudan Süper Lig'e yükselme mücadelesinde önemli bir adım attı ve puanını 55'e yükseltti.

Play-Off yolunda Boluspor fırsatı

Play-off yarışında yer alan takımlar arasında, Boluspor bu haftayı en karlı kapatan ekip oldu. Rakipleri Kocaelispor, Sakaryaspor, Bodrum FK ve Teksüt Bandırmaspor'un puan kaybettiği bir haftada, Boluspor, Giresunspor'u 2-1 mağlup ederek, puanını 42'ye çıkardı ve 7. sıraya yükselerek play-off potasına giriş yaptı. Boluspor için haftanın tek olumsuz haberi, lider Eyüpspor'un Çorum FK'ya yenilmesi oldu. Bu sonuçla Çorum FK, play-off yarışındaki kararlılığını gösterdi.

Milli ara öncesi Boluspor'un zorlu fikstürü

Boluspor, 27. haftada deplasmanda Bodrum FK ile karşı karşıya gelecek. Bu önemli mücadeleden sonra liglere milli ara verilecek. Ara sonrası Boluspor, kendi sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlayacak. 29. haftada ise, play-off yarışının iddialı takımlarından Sakaryaspor'a konuk olacak. Bu üç maç, Boluspor'un ligdeki kaderini belirleyecek önemli karşılaşmalar olarak öne çıkıyor.

Süper Lig yükselme mücadelesi

Bu hafta Trendyol 1. Lig'de yaşanan gelişmeler, takımların Süper Lig'e yükselme mücadelesinde kritik öneme sahip. Maç sonuçları, liderlik yarışını ve play-off potasını doğrudan etkileyecek şekilde futbol gündemindeki yerini aldı.

1. Lig'de 26. haftada yapılan maçlar ve sonuçları

Boluspor-Bitexen Giresunspor: 2-1

Teksüt Bandırmaspor-Bodrum FK: 0-0

Adanaspor-Sakaryaspor: 0-0

Eyüpspor-Ahlatcı Çorum FK: 0-1

Altay-Gençlerbirliği: 0-4

Ankara Keçiörengücü-Erzurumspor FK: 0-2

ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Göztepe: 0-1

Kocaelispor-Tuzlaspor: 1-2

Manisa FK-Ümraniyespor: 3-2

Trendyol 1.Lig puan durumu