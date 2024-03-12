İhtiyaç sahibi ailelere yardım eli

Her Haneye Özel Ramazan Paketleri
Ramazan paketlerinin içeriği, dağıtım yapılan hanelerin nüfus sayısına göre titizlikle belirleniyor. Bu özel paketler; gıda, temizlik ve temel ihtiyaç malzemelerini içererek, Ramazan ayının ruhuna uygun bir yardım eli uzatıyor. Vakıf, Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi ailelerin başvurularını kabul ederek, yardımın ulaştırılmasını sağlıyor.
Toplumsal Dayanışmanın Gücü
Yığılca Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın bu özverili çalışması, toplumun farklı kesimlerinden büyük takdir topluyor. İhtiyaç sahibi ailelere yapılan bu yardımlar, Ramazan ayının getirdiği manevi atmosferi daha da güçlendiriyor ve toplumsal dayanışmanın önemini bir kez daha hatırlatıyor. Yığılca'da yaşayan her birey, bu sayede Ramazan ayının bereketini ve huzurunu hissedebiliyor.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.