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İhtiyaç sahibi ailelere yardım eli

Düzce'nin Yığılca ilçesinde, Ramazan Ayı boyunca ihtiyaç sahibi ailelere özel hazırlanan yardım paketleri dağıtılıyor. Yığılca Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, toplumsal dayanışma ruhunu güçlendiriyor.

İhlas Haber Ajansı
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İhtiyaç sahibi ailelere yardım eli mask
İhtiyaç sahibi ailelere yardım eli
İhtiyaç sahibi ailelere yardım eli
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Her Haneye Özel Ramazan Paketleri

Ramazan paketlerinin içeriği, dağıtım yapılan hanelerin nüfus sayısına göre titizlikle belirleniyor. Bu özel paketler; gıda, temizlik ve temel ihtiyaç malzemelerini içererek, Ramazan ayının ruhuna uygun bir yardım eli uzatıyor. Vakıf, Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi ailelerin başvurularını kabul ederek, yardımın ulaştırılmasını sağlıyor.

İhtiyaç sahibi ailelere yardım eli

Toplumsal Dayanışmanın Gücü

Yığılca Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın bu özverili çalışması, toplumun farklı kesimlerinden büyük takdir topluyor. İhtiyaç sahibi ailelere yapılan bu yardımlar, Ramazan ayının getirdiği manevi atmosferi daha da güçlendiriyor ve toplumsal dayanışmanın önemini bir kez daha hatırlatıyor. Yığılca'da yaşayan her birey, bu sayede Ramazan ayının bereketini ve huzurunu hissedebiliyor.

İhtiyaç sahibi ailelere yardım eli
# ramazan, temizlik

12 Mar 2024 - 09:46 Düzce- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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