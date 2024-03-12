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Şehit ve gazi aileleriyle ilk iftar!

Yığılca Kaymakamı Hüseyin Demirkol, Ramazan ayının ilk gününde, anlamlı bir etkinliğe imza attı. Şehit yakınları ve gazileri, kaymakamlık konutunun bahçesinde düzenlenen iftar yemeğinde ağırladı. Bu özel buluşma, hem manevi birlikteliği hem de toplumsal dayanışmayı pekiştirdi.

İhlas Haber Ajansı
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Şehit ve gazi aileleriyle ilk iftar! mask
Şehit ve gazi aileleriyle ilk iftar!
Şehit ve gazi aileleriyle ilk iftar!
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Şehit ve Gazi Ailelerine Saygının İfadesi

Kaymakam Demirkol, Ramazan ayının ruhuna uygun bir etkinlikle, şehit ve gazi ailelerine olan minnet ve saygısını ifade etti. Şehit yakınları ve gazilere gösterdiği yakın ilgi ile dikkat çeken Demirkol, iftar sonrasında yaptığı konuşmada, ülkenin huzur ve güvenliğinin kahramanlar sayesinde sağlandığını vurguladı. Bu özel akşamın, kendisi için büyük bir sevinç kaynağı olduğunu belirten Kaymakam, katılımcılara teşekkürlerini iletti.

Şehit ve gazi aileleriyle ilk iftar!

"Kahramanlarımız Sayesinde Huzurluyuz"

Demirkol'un konuşması, şehit ve gazi ailelerine olan derin saygı ve minnettarlığın bir göstergesi olarak öne çıktı. "Ülkemizin her köşesinde huzur içinde yaşayabiliyorsak, bu, kahramanlarımızın, şehitlerimizin ve gazilerimizin fedakarlıkları sayesindedir," diyerek, toplumun bu büyük fedakarlıkları unutmaması gerektiğinin altını çizdi. Ayrıca, şehitlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ve gazilere sabır ve sağlık dileklerinde bulundu.

Şehit ve gazi aileleriyle ilk iftar!

# ramazan

12 Mar 2024 - 09:49 Düzce/ Yiğilca- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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