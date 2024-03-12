Ramazan ayında gıda güvenliği denetimleri yoğunlaşıyor

Düzce'de, Ramazan Ayı'nın gelmesiyle birlikte, gıda güvenliğine yönelik denetimler artırıldı. Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün deneyimli gıda kontrol ekipleri, tüketicilerin sağlıklı gıdalara erişimini sağlamak amacıyla, rutin denetimlerin üzerine ek kontroller gerçekleştiriyor. Özellikle Ramazan Ayı'nda sıkça tüketilen ekmek/pide, unlu mamuller, pastacılık ürünleri, tatlılar, et ve süt ürünleri gibi gıda maddelerinin üretildiği imalathaneler, ramazan kolisi, hurma ve bayram şekerlemeleri satan işletmeler yoğun bir şekilde denetleniyor.

Tüketicilere Önemli Uyarılar

Tarım ve Orman İl Müdürü Esra Uzun, Ramazan boyunca sürdürülecek yoğun gıda denetimlerine ek olarak, tüketicilerin de adeta birer gönüllü denetçi gibi hareket etmeleri gerektiğini vurguladı. Uzun, özellikle ambalajsız, etiketsiz, üretici bilgisi bulunmayan, sağlık amblemi taşımayan tavuk eti, damgasız kırmızı et ve etiketinde belirtilen koşullarda muhafaza edilmeyen ürünlerin satın alınmaması konusunda uyarılarda bulundu. Ayrıca, ambalajın sağlam, ürünün son tüketim tarihine dikkat edilmesi ve doğal renk, tat, koku özelliklerinin bozulmamış olması gerektiğinin altını çizdi. Gıda ile ilgili şikayetlerin ALO 174 veya gıda ihbar hatlarına bildirilmesi gerektiğini hatırlattı.

Sağlıklı Gıda Tüketimi İçin Dikkat Edilmesi Gerekenler

Ramazan Ayı boyunca sağlıklı gıda tüketimi için dikkat edilmesi gerekenler arasında; ambalajın sağlamlığı, ürünün son tüketim tarihi, doğal renk, tat ve kokusunun korunmuş olması gibi önemli noktalar yer alıyor. Tüketiciler, bu dönemde gıda güvenliğine daha fazla önem vererek, sağlıklı bir Ramazan geçirebilir.