Bolu ve çevresinde kapsamlı tatbikatlar

Bolu'da yangına karşı proaktif mücadele başladı

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü, orman yangınlarıyla etkin bir şekilde mücadele etmek amacıyla Yığılca, Düzce ve Gerede'de önemli hazırlıklar yapıyor. Yangın sezonuna hazırlıklı girmek adına düzenlenen eğitim ve tatbikat programları, orman yangınlarına karşı alınacak önlemleri ve müdahale tekniklerini kapsıyor.

Eğitim ve tatbikatlara geniş katılım

Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Kadir Turalı öncülüğünde, Yığılca İşletme Müdür Yardımcısı Serhat Dursun, Düzce Orman İşletme Müdürü Murat Yıldız, Gerede Orman İşletme Müdürü Vasfi Cem Bulut'un da aralarında bulunduğu çok sayıda şube mühendisi, işletme şefi, orman muhafaza memuru ve yangın işçisi bu hayati eğitimlere katıldı.

Yangın sezonu öncesi bilinç ve hazırlık vurgusu

Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Kadir Turalı, yangın sezonu öncesinde düzenlenen eğitimlerin, orman yangınlarına bilinçli müdahalede bulunabilmek için personelin bilgilerini tazelemesi açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Turalı, eğitimlerin verimli geçmesini ve personelin başarılı olmasını temenni etti.

Eğitimlerin içeriği ve pratik uygulamalar

Orman Mühendisi Bayram Cankut tarafından verilen teorik eğitimde yangın çıkış nedenleri, ilk müdahale yöntemleri ve iş güvenliği gibi konular ele alındı. Ardından, yangına müdahale ekipmanlarının tanıtımı yapılarak, orman muhafaza memurları ve yangın işçilerine hortum serme ve yangına müdahale konusunda pratik tatbikatlar gerçekleştirildi.

Uygulamalı eğitimin önemi

Bu pratik tatbikatlar, yangın anında hızlı ve etkili müdahale edebilme kapasitesini artırmada kritik bir rol oynuyor. Eğitimler sayesinde, orman muhafaza memurları ve yangın işçileri, yangınla mücadelede gerekli beceri ve bilgiye sahip oluyorlar.

Bolu ve çevresindeki ormanlar güvende

Yığılca, Düzce ve Gerede'de düzenlenen bu eğitim ve tatbikatlar, bölgenin ormanlarını koruma altına alma çabasının bir parçası olarak kabul ediliyor. Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'nün bu proaktif yaklaşımı sayesinde, olası orman yangınlarına karşı önemli bir hazırlık yapılmış oluyor, böylece bölgenin doğal güzellikleri gelecek nesillere aktarılacak şekilde korunuyor.