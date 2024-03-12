Bolu ve çevresinde kapsamlı tatbikatlar

Bolu'da yangına karşı proaktif mücadele başladı
Bolu Orman Bölge Müdürlüğü, orman yangınlarıyla etkin bir şekilde mücadele etmek amacıyla Yığılca, Düzce ve Gerede'de önemli hazırlıklar yapıyor. Yangın sezonuna hazırlıklı girmek adına düzenlenen eğitim ve tatbikat programları, orman yangınlarına karşı alınacak önlemleri ve müdahale tekniklerini kapsıyor.
Eğitim ve tatbikatlara geniş katılım
Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Kadir Turalı öncülüğünde, Yığılca İşletme Müdür Yardımcısı Serhat Dursun, Düzce Orman İşletme Müdürü Murat Yıldız, Gerede Orman İşletme Müdürü Vasfi Cem Bulut'un da aralarında bulunduğu çok sayıda şube mühendisi, işletme şefi, orman muhafaza memuru ve yangın işçisi bu hayati eğitimlere katıldı.
Yangın sezonu öncesi bilinç ve hazırlık vurgusu
Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Kadir Turalı, yangın sezonu öncesinde düzenlenen eğitimlerin, orman yangınlarına bilinçli müdahalede bulunabilmek için personelin bilgilerini tazelemesi açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Turalı, eğitimlerin verimli geçmesini ve personelin başarılı olmasını temenni etti.
Eğitimlerin içeriği ve pratik uygulamalar
Orman Mühendisi Bayram Cankut tarafından verilen teorik eğitimde yangın çıkış nedenleri, ilk müdahale yöntemleri ve iş güvenliği gibi konular ele alındı. Ardından, yangına müdahale ekipmanlarının tanıtımı yapılarak, orman muhafaza memurları ve yangın işçilerine hortum serme ve yangına müdahale konusunda pratik tatbikatlar gerçekleştirildi.
Uygulamalı eğitimin önemi
Bu pratik tatbikatlar, yangın anında hızlı ve etkili müdahale edebilme kapasitesini artırmada kritik bir rol oynuyor. Eğitimler sayesinde, orman muhafaza memurları ve yangın işçileri, yangınla mücadelede gerekli beceri ve bilgiye sahip oluyorlar.
Bolu ve çevresindeki ormanlar güvende
Yığılca, Düzce ve Gerede'de düzenlenen bu eğitim ve tatbikatlar, bölgenin ormanlarını koruma altına alma çabasının bir parçası olarak kabul ediliyor. Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'nün bu proaktif yaklaşımı sayesinde, olası orman yangınlarına karşı önemli bir hazırlık yapılmış oluyor, böylece bölgenin doğal güzellikleri gelecek nesillere aktarılacak şekilde korunuyor.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.