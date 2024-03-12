- Ekonomi

Asgari ücret tartışması alevleniyor… İşçi ve işveren ne bekliyor?

Türkiye'nin ekonomik gündeminde asgari ücrete olası bir ara zam tartışması öne çıkıyor. İTO Başkanı'nın açıklamaları, enflasyonla mücadele ve iş dünyasının beklentileriyle birlikte, çalışan ve işverenin geleceğe dair umutlarını şekillendiriyor.

Elif Sarıhan
Elif Sarıhan Tüm Haberleri
Asgari ücret tartışması alevleniyor… İşçi ve işveren ne bekliyor? mask
Asgari ücret tartışması alevleniyor… İşçi ve işveren ne bekliyor?
Asgari ücret tartışması alevleniyor… İşçi ve işveren ne bekliyor?
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Asgari ücrete ara zam gündemde

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, asgari ücretin yıllık bazda belirlenmesi gerektiğini ve iş dünyasının bu doğrultuda planlama yaptığını belirtti. Ara zam beklentilerine ise net bir şekilde kapıyı kapatan Avdagiç, "Kamunun belirlediği çerçevede hareket ediyoruz," dedi.

Asgari ücret tartışması alevleniyor… İşçi ve işveren ne bekliyor?

Enflasyonla mücadelede zorlu yol

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) sıkılaşma politikaları ve enflasyonla mücadelenin önemi vurgulandı. Avdagiç, enflasyonu düşürmenin kolay olmadığını, ancak kararlı adımlarla mümkün olabileceğini ifade etti.

Asgari ücret tartışması alevleniyor… İşçi ve işveren ne bekliyor?

İş dünyası ne düşünüyor?

Asgari ücretin yıllık olarak belirlenmesi, iş dünyası için önemli bir planlama aracı olarak öne çıkıyor. Avdagiç, bu durumun ekonomik istikrar için kritik olduğunu belirtti ve işverenlerin bu çerçeveye göre bütçelerini hazırladığını söyledi.Asgari ücret tartışması alevleniyor… İşçi ve işveren ne bekliyor?

Gelir dağılımında denge arayışı

Aylık 100 bin lira brüt maaş alan bir çalışanın eline geçen miktarın yalnızca yüzde 55 olduğunu belirten Avdagiç, bu oranın işveren ve çalışan arasındaki gelir dağılımı konusunda yeniden düşünülmesi gerektiğini vurguladı.Asgari ücret tartışması alevleniyor… İşçi ve işveren ne bekliyor?

Kırmızı et fiyatlarındaki düzensiz artış

Son bir yılda kırmızı et ve yem fiyatlarında yaşanan artışları eleştiren Avdagiç, kırmızı et fiyatlarının yüzde 100'ün üzerinde artmasının mantıklı olmadığını söyledi. Bu artışların ana girdi maliyetlerindeki değişimle orantılı olmadığını ifade etti.Asgari ücret tartışması alevleniyor… İşçi ve işveren ne bekliyor?

Türkiye'nin ekonomik geleceği

İTO Başkanı'nın açıklamaları, Türkiye'nin ekonomik durumu ve geleceğine dair önemli ipuçları sunuyor. Enflasyonla mücadele, asgari ücretin belirlenmesi ve kırmızı et fiyatlarındaki artışlar, ekonominin temel taşları arasında yer alıyor. Bu konularda atılacak adımlar, hem iş dünyası hem de vatandaşlar için büyük önem taşıyor.

# istanbul, türkiye, maaş, zam

12 Mar 2024 - 11:30 - Ekonomi

Mahreç  Elif Sarıhan

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