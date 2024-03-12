Volvo'nun alt markası Lynk & Co'dan yolların yeni hakimi: 1400 km menzilli 07 EM-P Sedan

Volvo'nun prestijli alt markası Lynk & Co, otomobil dünyasında yeni bir çığır açıyor. Markanın piyasaya sürdüğü 07 EM-P modeli, göz alıcı tasarımı ve 1400 km'ye varan menziliyle dikkatleri üzerine çekiyor. Bu sedan, şehir yollarının yeni efendisi olmaya aday.

Şehir Yollarının Yeni Efendisi: Lynk & Co 07 EM-P

Lynk & Co'nun yeni sedanı 07 EM-P, Toyota Camry boyutlarında bir gövdeye sahip olup, 4827 mm uzunluğunda, 1900 mm genişliğinde ve 1480 mm yüksekliğinde etkileyici bir silüet çiziyor. 2843 mm'lik dingil mesafesiyle geniş bir iç mekan sunan bu araç, şehir içi ve uzun yolculuklar için ideal konforu vaat ediyor.

Gece Yolculukları İçin Özel Tasarım

07 EM-P, yenilikçi CMA Evo platformu üzerine inşa edilmiş, tasarım ve teknolojiyi bir araya getiren bir sedan. Yenilikçi ön 'h' şekilli LED farları ve tam genişlikte bir far grubu ile gece yolculuklarında parlayan bir yıldız gibi dikkat çekiyor. Gizli kapı kolları ve aerodinamik tasarımıyla dikkat çeken bu model, sportif jantları ve arka spoileri ile göz dolduruyor.

Teknoloji ve Konforun Mükemmel Uyumu

İç mekanda, 12,3 inç LCD gösterge paneli ve 15,4 inçlik devasa bir merkezi kontrol ekranı yer alıyor. 2,5k çözünürlük sunan bu ekranlar, Lynk Flyme Auto Meizu HMI sistemi ile donatılmış, sürücü ve yolcular için üst düzey bir deneyim sunuyor. Kablosuz şarj pedleri ve çift tonlu direksiyon simidi, modern sürücünün tüm ihtiyaçlarını karşılıyor.

Güçlü Performans ve Çevreci Yaklaşım

07 EM-P, 120 kW'a kadar güç üretebilen BHE15-BFZ motoruna sahip ve PHEV teknolojisiyle çevreci bir yaklaşım sunuyor. İki farklı güç seçeneğiyle sunulan bu model, düşük güçlü versiyonunda 350 Nm tork sağlarken, yüksek performanslı versiyonu 905 Nm torka ulaşabiliyor. Bu özelliklerle 07 EM-P, performans ve çevre dostu teknolojileri bir arada sunuyor.