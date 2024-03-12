2024 Hyundai Kona! Fiyat ve özellikleri nasıl?

Yeniden Tasarlanan Hyundai Kona: Modern ve Geniş İç Mekan

2024 model Hyundai Kona, yenilikçi tasarımı ve geliştirilmiş özellikleriyle dikkat çekiyor. Tamamen yeniden tasarlanan bu model, daha geniş bir arka koltuk alanı ve artırılmış kargo hacmi sunarak kullanıcıların beklentilerini karşılıyor. Hyundai, Kona'yı sofistike çizgiler ve zarif bir iç mekanla donatarak daha olgun bir görünüm kazandırmış. Bu yenilikler, Kona'yı segmentindeki rakipleri Chevrolet Trailblazer, Honda HR-V, Kia Niro ve Mazda CX-30 gibi modellerle kıyasıya bir rekabete sokuyor.

Performans ve Güç Aktarımı: Benzinli ve Elektrikli Seçenekler

2024 Hyundai Kona, 190 beygir gücündeki 1,6 litrelik turbo motoru ve 8 vitesli otomatik şanzımanı ile yeterli performans sunuyor. Ayrıca, Kona Electric modeli, sessiz ve anlık güç sağlayarak sürüş deneyimini üst seviyelere taşıyor. Hyundai, bu modelde genişletilmiş bir dingil mesafesi, artırılmış arka koltuk bacak mesafesi ve genişletilmiş kargo hacmi gibi önemli iyileştirmeler yaparak kullanıcıların konforunu ön planda tutuyor.

Güvenlik Özellikleri ve Test Sonuçları

Hyundai Kona, geniş bir standart aktif güvenlik özellikleri yelpazesi sunuyor. Otomatik acil frenleme, aktif şerit kontrolü ve kör nokta monitörleri gibi özelliklerle donatılan Kona, henüz NHTSA veya IIHS tarafından test edilmemiş olsa da, güvenlik konusunda iddialı bir pozisyonda yer alıyor.

Fiyatlandırma ve Donanım Seviyeleri

2024 Hyundai Kona'nın başlangıç fiyatı 25.435 dolar olarak belirlenmiş. Bu fiyat, Kona'yı segmentinde rekabetçi bir konuma getiriyor. Kona, çeşitli donanım seviyeleri ve opsiyonel paketler sunarak kullanıcıların ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir bir yapıda. Özellikle, Kona SEL ve Kona Limited modelleri, zengin donanım özellikleri ve üstün konfor sunuyor.

Yakıt Ekonomisi ve Çevreci Seçenekler

Benzinli modellerde ortalama bir yakıt ekonomisi sunan Hyundai Kona, aynı zamanda bir elektrikli versiyona da sahip. Bu, kullanıcıların hem çevreci bir seçenek arayışında hem de yakıt ekonomisinden ödün vermek istemeyenler için ideal bir çözüm sunuyor.

2024 Hyundai Kona, Modern Tasarımı ve Geliştirilmiş Özellikleriyle Dikkat Çekiyor

2024 Hyundai Kona, yenilikçi tasarımı, genişletilmiş iç mekanı ve çeşitli güç aktarım organları seçenekleriyle segmentinde öne çıkıyor. Geliştirilmiş güvenlik özellikleri, rekabetçi fiyatlandırma ve üstün sürüş deneyimi, Kona'yı küçük SUV segmentinde dikkate değer bir seçenek haline getiriyor.



İşte Mart ayı güncel fiyat listesi…

1.0 T-GDI 120 PS Elite Benzin DCT

Fiyatı: 1.735.000 TL

1.6 T-GDI 198 PS Elite Benzin DCT

Fiyatı: 1.735.000 TL

1.6 T-GDI 198 PS 4x4 N-Line Benzin DCT

Fiyatı: 1.797.727 TL



1.6 GDI HEV 141 PS Hibrit DCT

Fiyatı: 1.781.576 TL