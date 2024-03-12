Tanju Özcan'ın sığınmacı stratejisine Vali tescili

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sığınmacı politikasında kaydedilen ilerlemeyi vurgulayarak, Vali Erkan Kılıç'a teşekkür etti. Özcan, sığınmacı sayısının azalmasını kendi başarısı olarak gördüğünü belirtti, bu durumun Bolu için olumlu bir gelişme olduğunu ifade etti.
Sığınmacı sayısında büyük düşüş
Önceki dönemde 20 bin olarak açıklanan sığınmacı sayısının, Vali Kılıç'ın son açıklamalarıyla birlikte 4 bine düştüğü belirtildi. Bu düşüş, Bolu'da sığınmacı politikasında önemli bir başarı olarak kabul ediliyor.
AK Parti adayının eleştirilerine cevap Özcan
AK Parti Belediye Başkan Adayı Muhammed Emin Demirkol'un sığınmacı sayısı hakkındaki artış iddialarını eleştirdi. Özcan, bu iddiaların gerçek dışı olduğunu ve Bolu'daki gerçek durumu yansıtmadığını vurguladı.
Seçim sonrası için açık planlar
Belediye Başkanı, seçimlerin ardından Bolu'da kalan sığınmacıların gönderilmesi için somut adımlar atılacağını duyurdu. Bu plan, sığınmacı meselesinin çözümüne yönelik kararlı bir yaklaşımı gösteriyor.
Yerel siyasette sığınmacı meselesi
Sığınmacı sayısının azaltılması, Bolu'daki yerel siyasetin merkezinde yer alıyor. Özcan'ın bu konudaki net tutumu ve vaatleri, seçim kampanyasının önemli bir parçası haline geldi.
Bolu halkının beklentileri yüksek
Bolu halkı, sığınmacılarla ilgili yapılan açıklamaları dikkatle takip ediyor. Belediye Başkanı'nın seçim sonrası için vaat ettiği planlar, halkın beklentilerini karşılayacak nitelikte. Bu durum, yerel seçimlerde seçmen davranışlarını etkileyebilecek önemli bir faktör olarak öne çıkıyor.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.