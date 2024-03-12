Tanju Özcan'ın sığınmacı stratejisine Vali tescili

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sığınmacı politikasında kaydedilen ilerlemeyi vurgulayarak, Vali Erkan Kılıç'a teşekkür etti. Özcan, sığınmacı sayısının azalmasını kendi başarısı olarak gördüğünü belirtti, bu durumun Bolu için olumlu bir gelişme olduğunu ifade etti.

Sığınmacı sayısında büyük düşüş

Önceki dönemde 20 bin olarak açıklanan sığınmacı sayısının, Vali Kılıç'ın son açıklamalarıyla birlikte 4 bine düştüğü belirtildi. Bu düşüş, Bolu'da sığınmacı politikasında önemli bir başarı olarak kabul ediliyor.

AK Parti adayının eleştirilerine cevap Özcan

AK Parti Belediye Başkan Adayı Muhammed Emin Demirkol'un sığınmacı sayısı hakkındaki artış iddialarını eleştirdi. Özcan, bu iddiaların gerçek dışı olduğunu ve Bolu'daki gerçek durumu yansıtmadığını vurguladı.

Seçim sonrası için açık planlar

Belediye Başkanı, seçimlerin ardından Bolu'da kalan sığınmacıların gönderilmesi için somut adımlar atılacağını duyurdu. Bu plan, sığınmacı meselesinin çözümüne yönelik kararlı bir yaklaşımı gösteriyor.

Yerel siyasette sığınmacı meselesi

Sığınmacı sayısının azaltılması, Bolu'daki yerel siyasetin merkezinde yer alıyor. Özcan'ın bu konudaki net tutumu ve vaatleri, seçim kampanyasının önemli bir parçası haline geldi.

Bolu halkının beklentileri yüksek

Bolu halkı, sığınmacılarla ilgili yapılan açıklamaları dikkatle takip ediyor. Belediye Başkanı'nın seçim sonrası için vaat ettiği planlar, halkın beklentilerini karşılayacak nitelikte. Bu durum, yerel seçimlerde seçmen davranışlarını etkileyebilecek önemli bir faktör olarak öne çıkıyor.