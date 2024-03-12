2024 Opel Combo Facelift çıktı! İşte fiyatı ve özellikleri nasıl?

Dış Tasarım: Modern ve Göz Alıcı

Yeni Opel Combo'nun dış tasarımı, Opel'in "Vizor" paneli ile entegre edilen ince Intelli-Lux LED Matrix farlarla modern bir görünüm sunuyor. Yeniden tasarlanan tampon ve hava girişleri, aracın ön yüzüne dinamik bir hava katıyor. Opel Combo, hem standart hem de uzun gövde seçenekleriyle, her türlü profesyonel ihtiyaca uyum sağlama esnekliği sunuyor.

İç Mekan: Teknoloji ve Konfor Bir Arada

Opel Combo'nun iç mekanı, 10 inçlik dijital gösterge paneli ve bağımsız 10 inç bilgi-eğlence dokunmatik ekranı ile teknoloji odaklı bir yaklaşım sergiliyor. Qualcomm Technologies'in Snapdragon Kokpit Platformları üzerinde çalışan bu sistem, en yeni bağlantı özelliklerini destekliyor. Güvenlik özellikleri arasında, çift kameralı Dinamik Çevre Görüşü ve Uyarlanabilir Hız Kontrolü gibi 18'e kadar ADAS bulunuyor.

Çok Yönlü Kullanım Seçenekleri

Yeni Opel Combo, iki veya üç koltuklu standart versiyonun yanı sıra, beş koltuklu Mürettebat Kabini versiyonu ile de sunuluyor. Bu versiyon, profesyonellerin daha fazla insan taşıma ihtiyacını karşılıyor. Gövde stiline bağlı olarak 4.400 lt'ye kadar kargo alanı sunan Combo, tamamen elektrikli versiyonda 780 kg yük taşıma ve 750 kg çekme kapasitesi ile öne çıkıyor.

Güç Aktarma Organları: Her İhtiyaca Bir Çözüm

Opel Combo Electric, 134 hp güç ve 270 Nm tork üreten bir elektrik motoru ile donatılmıştır. 50 kWh'lik batarya paketi ile 320 km'lik WLTP menziline ulaşan bu model, ısı pompası ve rejeneratif fren sistemindeki iyileştirmelerle dikkat çekiyor. Ayrıca, 1.2 PureTech benzinli ve 1.5 BlueHDi dizel motor seçenekleri de mevcut, dizel versiyon otomatik şanzıman seçeneği ile sunuluyor.

Piyasaya Sunum ve Beklentiler

2024 Opel Combo ve Combo Electric'in yıl sonundan önce piyasaya sürülmesi planlanıyor. Bu lansman, Opel'in elektrikli araç yelpazesini genişletme stratejisinin bir parçası olarak görülüyor. Opel Combo'nun yenilenen versiyonunun, benzer şekilde güncellenen Peugeot E-Rifter, Citroen E-Berlingo ve Fiat E-Scudo modelleriyle rekabet edeceği bekleniyor. Fiyatı hakkında şuan için bir bilgi yok.