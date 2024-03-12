- Teknoloji

2024 Opel Combo Facelift çıktı! İşte fiyatı ve özellikleri nasıl?

Opel, 2024 model yılı için Combo'nun facelift versiyonunu tanıttı. Bu yenilik, hem estetik hem de teknolojik açıdan önemli güncellemeler içeriyor. Opel Combo, artık daha ince Intelli-Lux LED Matrix farlarla, yenilenen bir dış tasarım ve gelişmiş iç mekan özellikleriyle dikkat çekiyor. Ayrıca, benzinli, dizel ve tamamen elektrikli olmak üzere üç farklı güç aktarma organı seçeneği sunuyor.

Rahmiye Beydili
Rahmiye Beydili Tüm Haberleri
2024 Opel Combo Facelift çıktı! İşte fiyatı ve özellikleri nasıl? mask
2024 Opel Combo Facelift çıktı! İşte fiyatı ve özellikleri nasıl?
2024 Opel Combo Facelift çıktı! İşte fiyatı ve özellikleri nasıl?
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Dış Tasarım: Modern ve Göz Alıcı

Yeni Opel Combo'nun dış tasarımı, Opel'in "Vizor" paneli ile entegre edilen ince Intelli-Lux LED Matrix farlarla modern bir görünüm sunuyor. Yeniden tasarlanan tampon ve hava girişleri, aracın ön yüzüne dinamik bir hava katıyor. Opel Combo, hem standart hem de uzun gövde seçenekleriyle, her türlü profesyonel ihtiyaca uyum sağlama esnekliği sunuyor.

2024 Opel Combo Facelift çıktı! İşte fiyatı ve özellikleri nasıl?

İç Mekan: Teknoloji ve Konfor Bir Arada

Opel Combo'nun iç mekanı, 10 inçlik dijital gösterge paneli ve bağımsız 10 inç bilgi-eğlence dokunmatik ekranı ile teknoloji odaklı bir yaklaşım sergiliyor. Qualcomm Technologies'in Snapdragon Kokpit Platformları üzerinde çalışan bu sistem, en yeni bağlantı özelliklerini destekliyor. Güvenlik özellikleri arasında, çift kameralı Dinamik Çevre Görüşü ve Uyarlanabilir Hız Kontrolü gibi 18'e kadar ADAS bulunuyor.

2024 Opel Combo Facelift çıktı! İşte fiyatı ve özellikleri nasıl?

Çok Yönlü Kullanım Seçenekleri

Yeni Opel Combo, iki veya üç koltuklu standart versiyonun yanı sıra, beş koltuklu Mürettebat Kabini versiyonu ile de sunuluyor. Bu versiyon, profesyonellerin daha fazla insan taşıma ihtiyacını karşılıyor. Gövde stiline bağlı olarak 4.400 lt'ye kadar kargo alanı sunan Combo, tamamen elektrikli versiyonda 780 kg yük taşıma ve 750 kg çekme kapasitesi ile öne çıkıyor.

2024 Opel Combo Facelift çıktı! İşte fiyatı ve özellikleri nasıl?

Güç Aktarma Organları: Her İhtiyaca Bir Çözüm

Opel Combo Electric, 134 hp güç ve 270 Nm tork üreten bir elektrik motoru ile donatılmıştır. 50 kWh'lik batarya paketi ile 320 km'lik WLTP menziline ulaşan bu model, ısı pompası ve rejeneratif fren sistemindeki iyileştirmelerle dikkat çekiyor. Ayrıca, 1.2 PureTech benzinli ve 1.5 BlueHDi dizel motor seçenekleri de mevcut, dizel versiyon otomatik şanzıman seçeneği ile sunuluyor.2024 Opel Combo Facelift çıktı! İşte fiyatı ve özellikleri nasıl?

Piyasaya Sunum ve Beklentiler

2024 Opel Combo ve Combo Electric'in yıl sonundan önce piyasaya sürülmesi planlanıyor. Bu lansman, Opel'in elektrikli araç yelpazesini genişletme stratejisinin bir parçası olarak görülüyor. Opel Combo'nun yenilenen versiyonunun, benzer şekilde güncellenen Peugeot E-Rifter, Citroen E-Berlingo ve Fiat E-Scudo modelleriyle rekabet edeceği bekleniyor. Fiyatı hakkında şuan için bir bilgi yok.2024 Opel Combo Facelift çıktı! İşte fiyatı ve özellikleri nasıl?

# teknoloji, araç, elektrik

12 Mar 2024 - 10:25 - Teknoloji

Mahreç  Rahmiye Beydili

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