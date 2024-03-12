CHP’li Uç, AK Partili Demirkol’u fena eleştirdi

Kıbrıscık sağlık binası sorunları gündemde
Bolu'nun Kıbrıscık ilçesi, sağlık hizmetleri konusunda ciddi sıkıntılar yaşamakta. CHP Merkez İlçe Başkanı Çetin Uç, ilçedeki atıl durumdaki sağlık binasını gündeme taşıyarak, sorunun çözümü için yetkililere çağrıda bulundu.
AK Parti'nin belediye başkan adayına eleştiriler
Kıbrıscık'taki sağlık hizmetlerinin durumu, AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Muhammed Emin Demirkol'un geçmiş dönemdeki rolleri nedeniyle eleştirilere konu oldu. Çetin Uç, Demirkol'a, "Bolu'ya da mı böyle değer vereceksin?" diye sorarak, ilçenin sorunlarına dikkat çekti.
Sağlık hizmetlerindeki aksamaların nedenleri
Kıbrıscık Belediye Başkanı ile yapılan görüşmeler ve sağlık binasına yapılan ziyaretler, ilçedeki sağlık hizmetlerindeki aksamaları ortaya koydu. Çetin Uç, projenin neden tamamlanmadığına dair açıklama talep etti.
Bolu ve Kıbrıscık halkının talepleri
Bolu ve Kıbrıscık halkı, sağlık hizmetlerinde yaşanan sorunların giderilmesini bekliyor. CHP Merkez İlçe Başkanı'nın eleştirileri, halkın sesini duyurmayı amaçlıyor ve yetkililerden somut adımlar atılmasını istiyor.
Kıbrıscık'a değer verilmesi gerekiyor
Çetin Uç, Kıbrıscık halkına yapılan muamelenin kabul edilemez olduğunu belirterek, ilçeye ve insanlarına hak ettikleri değerin verilmesi gerektiğini vurguladı. Sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi çağrısında bulundu.
Gelecek adımlar ne olacak?
Kıbrıscık'taki sağlık hizmetleriyle ilgili yaşanan sorunlar, Bolu ve Kıbrıscık'ın geleceği için kritik bir dönüm noktası oluşturuyor. Yetkililerden beklenen cevaplar ve alınacak önlemler, bölge halkının sağlık hizmetlerine erişimini iyileştirecek mi, zaman gösterecek.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.