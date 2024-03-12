Bolu Valisi Erkan Kılıç'tan öğrencilere Ramazan sürprizi: İftar sofrasında birlik mesajı

Bolu Valisi Erkan Kılıç, Ramazan'ın ilk gününde, şehrin gençleriyle birlikte iftar sofrasında bir araya geldi. Abant Erkek Öğrenci Yurdu'nda düzenlenen bu özel iftar, hem öğrenciler hem de Vali Kılıç için unutulmaz anlar yaşattı. Bu buluşma, Ramazan ayının ruhunu yansıtan bir dayanışma ve birlik örneği olarak öne çıktı.

Vali Kılıç, Öğrencilerle İftarın Tadını Çıkardı

Bolu'nun yaklaşık 35 bin üniversite öğrencisine ev sahipliği yapan bir şehir olduğunu göz önünde bulundurarak, Vali Erkan Kılıç, Ramazan ayının ilk iftarında bir öğrenci yurdunda öğrencilerle bir araya geldi. Bu buluşma, öğrencilerle samimi bir hasbihal fırsatı yarattı ve iftarın tadını çıkarmalarını sağladı.

Ramazan Ayının İlk İftarında Özel Buluşma

Vali Kılıç, Abant Erkek Öğrenci Yurdu'nda düzenlenen iftar sofrasında öğrencilerle buluştu. Bu özel günde, Ramazan ayının Bolu halkı ve tüm öğrenciler için huzurlu ve sağlıklı geçmesi temennisinde bulundu.

Öğrencilerden Vali Kılıç'a Teşekkür

Öğrenciler, Ramazan ayının önemine dikkat çekerek, bu mübarek ayda kendilerini yalnız bırakmayan Vali Kılıç'a teşekkürlerini iletti. Bu buluşma, öğrenciler için Ramazan'ın ilk iftarını yapmanın mutluluğunu ikiye katladı.

Vali Kılıç'tan Ramazan Mesajı

Vali Kılıç, Ramazan ayının, af ve mağfiret kapılarının sonuna kadar açıldığı, manevi temizliğin ve nefis terbiyesinin ön planda olduğu bir ay olduğunu vurguladı. Ayrıca, bu kutlu ayın, yardımlaşma ve dayanışmanın güzelliklerini hayatımızın her anına yayma fırsatı sunduğunu belirtti.

Af ve Mağfirete Vesile Olan Bir Ay

Vali Kılıç, Ramazan ayının, özellikle ihtiyaç sahiplerine, hasta ve yaşlılara, yetim ve öksüzlere yardım eli uzatmanın, şehit aileleri ve gazileri unutmamanın önemine dikkat çekti. Bu mübarek ayın, sevgi, barış ve kardeşlik duygularının hakim olduğu güzel günlere vesile olmasını diledi.

Bu özel iftar buluşması, Bolu'da Ramazan ayının ruhunu yansıtan, dayanışma ve birlik içinde geçirilmesi gerektiğinin altını çizen bir örnek teşkil etti. Vali Kılıç'ın öğrencilerle bir araya gelmesi, toplumun farklı kesimlerini bir araya getiren ve Ramazan ayının önemini vurgulayan anlamlı bir etkinlik oldu.