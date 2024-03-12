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İftar çadırları, gıda kolileri… Bolu Belediyesi Ramazan’a hazır…

Bolu Belediyesi, 2024 Ramazan ayında, 44 mahallede kurulacak iftar çadırları ve 5 bin aileye ulaştırılacak gıda kolisi ile Boluluların Ramazan'ını bereketli ve birlik içinde geçirmelerini sağlıyor. Kardelen Meydanı'ndan Sümer Mahallesi'ne, her gün farklı bir mahallede kurulacak iftar sofraları ve gıda kolisi yardımlarıyla Ramazan'ın maneviyatı artacak…

Elif Sarıhan
Elif Sarıhan Tüm Haberleri
İftar çadırları, gıda kolileri… Bolu Belediyesi Ramazan’a hazır… mask
İftar çadırları, gıda kolileri… Bolu Belediyesi Ramazan’a hazır…
İftar çadırları, gıda kolileri… Bolu Belediyesi Ramazan’a hazır…
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Bolu'da Ramazan Ayı bereketi yayılıyor

Bolu Belediyesi, 2024 Ramazan ayında, merkez ilçenin 44 mahallesinde kuracağı iftar çadırları ile şehrin her köşesine Ramazan ayının bereketini ve birlikteliğini taşıyor. Bu etkinlikler, her gün yüzlerce insanı bir araya getirerek, Ramazan'ın paylaşma ve birlikte olma ruhunu pekiştirecek.

İftar çadırları, gıda kolileri… Bolu Belediyesi Ramazan’a hazır…

Kardelen Meydanı'nda büyük iftar buluşması

Kardelen Meydanı, Ramazan boyunca 1500 kişilik dev bir iftar çadırına ev sahipliği yapacak. Bu çadır, Bolu'da Ramazan'ın maneviyatını yaşamak ve topluluk içinde iftar yapmanın mutluluğunu deneyimlemek isteyen herkes için açık olacak.

İftar çadırları, gıda kolileri… Bolu Belediyesi Ramazan’a hazır…

Ortak kullanım iftar çadırları

Sümer ve Tepecik mahalleleri ile Kültür, İzzet Baysal ve Sağlık mahallelerinin ortak kullanımı için de bin 500 kişilik iftar çadırları kurulacak. Bu çadırlar, mahalle sakinlerini bir araya getirerek, komşuluk ilişkilerini ve mahalle içi dayanışmayı güçlendirecek.

İftar çadırları, gıda kolileri… Bolu Belediyesi Ramazan’a hazır…

Her gün farklı mahallede seyyar iftarlar

Bolu'nun diğer mahallelerinde de Ramazan boyunca dönüşümlü olarak seyyar mutfaklar ve iftar çadırları kurulacak. Bu seyyar iftarlar, her gün farklı bir mahallede verilerek, şehrin dört bir yanındaki vatandaşları kucaklayacak ve Ramazan'ın birleştirici gücünü herkese ulaştıracak.

İftar çadırları, gıda kolileri… Bolu Belediyesi Ramazan’a hazır…

Gıda kolisi yardımı ile ramazan dayanışması

Bolu Belediyesi, Ramazan ayı için şu ana kadar yapılan 4 bin gıda kolisi başvurusunun yanı sıra, hazırladığı 5 bin gıda kolisini de Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine dağıtacak. Toplamda 9 bin aileye ulaşacak bu yardımlar, Ramazan'ın dayanışma ruhunu pekiştirecek.

İftar çadırları, gıda kolileri… Bolu Belediyesi Ramazan’a hazır…

Bolu'da Ramazan ayının anlamı ve önemi

Bolu Belediyesi'nin düzenlediği iftar çadırları ve gıda kolisi yardımları, Ramazan ayının getirdiği manevi atmosferi şehrin her köşesine yaymayı amaçlıyor. Bu etkinlikler, Bolu'da yaşayan her bireyin Ramazan ayını huzur ve mutluluk içinde geçirmesine katkıda bulunacak ve şehrin sosyal ve kültürel yaşamına değer katacak.İftar çadırları, gıda kolileri… Bolu Belediyesi Ramazan’a hazır…

Bolu Belediyesi'nin Ramazan 2024 için hazırladığı bu kapsamlı program, şehirde yaşayan herkesi kucaklayarak, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve paylaşma duygularını güçlendiriyor.

# ramazan

12 Mar 2024 - 17:00 Bolu/ Bolu- Gündem

Mahreç  Elif Sarıhan

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