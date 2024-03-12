İftar çadırları, gıda kolileri… Bolu Belediyesi Ramazan’a hazır…

Bolu'da Ramazan Ayı bereketi yayılıyor

Bolu Belediyesi, 2024 Ramazan ayında, merkez ilçenin 44 mahallesinde kuracağı iftar çadırları ile şehrin her köşesine Ramazan ayının bereketini ve birlikteliğini taşıyor. Bu etkinlikler, her gün yüzlerce insanı bir araya getirerek, Ramazan'ın paylaşma ve birlikte olma ruhunu pekiştirecek.

Kardelen Meydanı'nda büyük iftar buluşması

Kardelen Meydanı, Ramazan boyunca 1500 kişilik dev bir iftar çadırına ev sahipliği yapacak. Bu çadır, Bolu'da Ramazan'ın maneviyatını yaşamak ve topluluk içinde iftar yapmanın mutluluğunu deneyimlemek isteyen herkes için açık olacak.

Ortak kullanım iftar çadırları

Sümer ve Tepecik mahalleleri ile Kültür, İzzet Baysal ve Sağlık mahallelerinin ortak kullanımı için de bin 500 kişilik iftar çadırları kurulacak. Bu çadırlar, mahalle sakinlerini bir araya getirerek, komşuluk ilişkilerini ve mahalle içi dayanışmayı güçlendirecek.

Her gün farklı mahallede seyyar iftarlar

Bolu'nun diğer mahallelerinde de Ramazan boyunca dönüşümlü olarak seyyar mutfaklar ve iftar çadırları kurulacak. Bu seyyar iftarlar, her gün farklı bir mahallede verilerek, şehrin dört bir yanındaki vatandaşları kucaklayacak ve Ramazan'ın birleştirici gücünü herkese ulaştıracak.

Gıda kolisi yardımı ile ramazan dayanışması

Bolu Belediyesi, Ramazan ayı için şu ana kadar yapılan 4 bin gıda kolisi başvurusunun yanı sıra, hazırladığı 5 bin gıda kolisini de Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine dağıtacak. Toplamda 9 bin aileye ulaşacak bu yardımlar, Ramazan'ın dayanışma ruhunu pekiştirecek.

Bolu'da Ramazan ayının anlamı ve önemi

Bolu Belediyesi'nin düzenlediği iftar çadırları ve gıda kolisi yardımları, Ramazan ayının getirdiği manevi atmosferi şehrin her köşesine yaymayı amaçlıyor. Bu etkinlikler, Bolu'da yaşayan her bireyin Ramazan ayını huzur ve mutluluk içinde geçirmesine katkıda bulunacak ve şehrin sosyal ve kültürel yaşamına değer katacak.

Bolu Belediyesi'nin Ramazan 2024 için hazırladığı bu kapsamlı program, şehirde yaşayan herkesi kucaklayarak, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve paylaşma duygularını güçlendiriyor.