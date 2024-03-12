İftardan sonra aciller onlarla doluyor! Uzmanlar uyardı!

Ramazan'da sağlıkla oruç tutmanın yolları

Ramazan, maneviyatın yanı sıra sağlık için de önemli bir dönemdir. Ancak, kronik hastalıkları olan bireylerin bu süreçte ekstra dikkatli olmaları gerekmektedir. Uzmanlar, özellikle kalp ve tansiyon hastalarının, oruç tutarken karşılaşabilecekleri risklere karşı uyarıyor.

İftar ve sahurda beslenme önerileri

Oruç tutan herkesin en merak ettiği konulardan biri, iftar ve sahurda ne yemeli? Prof. Dr. Bilal Boztosun, iftarı hafif bir çorba ile açmanın ardından, yemeğe yavaşça geçilmesi gerektiğini vurguluyor. Ayrıca, gün boyu susuz kalan vücudun ihtiyacını karşılamak için bol su tüketilmesi gerektiğini hatırlatıyor.

Kalp ve tansiyon hastalarına özel uyarılar

Kalp ve tansiyon hastaları, Ramazan ayında oruç tutarken özel dikkat göstermeli. Yakın zamanda kalp krizi geçirenler veya ciddi aritmisi olan bireylerin, doktorlarıyla oruç tutma konusunu mutlaka görüşmeleri gerekiyor. Prof. Dr. Boztosun, ilaç düzenlemelerinin de doktor kontrolünde yapılması gerektiğinin altını çiziyor.

Sağlıklı bir ramazan için altın kurallar

Ramazan ayında sağlıklı kalmak için dengeli ve düzenli beslenmek şart. Kızartmalardan, aşırı tuzlu ve baharatlı yiyeceklerden kaçınmak, tansiyon ve şeker hastaları için özellikle önem taşıyor. Sağlıklı bir Ramazan geçirmek için bu kurallara uymak büyük önem taşır.

Oruç tutmanın bilimsel faydaları

Oruç tutmanın fiziksel ve ruhsal faydaları bilimsel çalışmalarla kanıtlanmış durumda. Uzun süreli açlığın hücre yenilenmesine katkı sağladığı ve vücuttaki atık maddelerin atılmasına yardımcı olduğu biliniyor. Ancak bu faydaların elde edilmesi için orucun sağlık koşullarına uygun olarak tutulması gerekiyor.

Ramazan ayında acil durumlar ve önlemler

Ramazan ayında, özellikle iftar sonrası acil servislerde yaşanan yoğunluk, ani ve hızlı yemek tüketiminin yol açtığı sağlık problemlerinden kaynaklanıyor. Kalp ve tansiyon hastaları başta olmak üzere, herkesin iftar ve sahurda aşırıya kaçmamaları, dengeli beslenmeleri ve doktor tavsiyelerine uymaları gerekiyor. Bu önlemler, Ramazan ayını sağlıkla geçirmenin anahtarlarından.