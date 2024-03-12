Evrenimizde yeni bir gezegen keşfedildi

Astronomi dünyasında heyecan yaratan bir keşif, uzayın derinliklerinde, Dünya'dan yaklaşık 70 ışık yılı uzaklıkta, sıra dışı bir gezegenin varlığı ortaya çıkarıldı. NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu (JWST) sayesinde yapılan gözlemler, bu benzersiz gezegenin atmosferinde su buharı, metan ve karbondioksit gibi kimyasal izlerin bulunduğunu gösterdi. Cambridge Üniversitesi'nden bilim insanları, bu bulguların gezegenin tamamını kaplayan bir okyanusa ve hidrojen açısından zengin bir atmosfere işaret ettiğini belirtiyor.
Kaynayan okyanuslarda yaşam imkanı
Gezegenin yüzeyini kaplayan okyanusun sıcaklığının 100 derecenin üzerinde olabileceği, hatta bazı tahminlere göre 4 bin dereceye kadar çıkabileceği düşünülüyor. Bu aşırı sıcaklıklar, okyanusun sıvı halde kalabilmesi için gereken atmosferik basıncın oldukça yüksek olduğunu gösteriyor. Ancak bu koşulların yaşam için uygun olup olmadığı henüz net değil.
Bilim dünyasında iki farklı görüş
Araştırmacılar arasında, gezegenin yüzey koşulları hakkında iki farklı görüş bulunuyor. Bir grup, gezegenin sıvı bir okyanusa sahip olabileceğini öne sürerken, diğer bir grup ise gezegenin yüksek derecede yoğun bir hidrojen ve su buharı atmosferiyle çevrili kayalık bir yüzeye sahip olacağını savunuyor. Hangi teori doğru çıkarsa çıksın, bu keşif James Webb Teleskobu'nun güneş sistemimizin dışındaki gezegenler hakkında önemli bilgiler sunmaya devam ettiğini gösteriyor.
James Webb'in katkıları
James Webb Uzay Teleskobu, yörüngedeki gezegenlerden yıldız ışığını yakalayarak, gezegenlerin kimyasal bileşimleri hakkında detaylı bilgiler sağlıyor. Astronomlar, bu bilgileri kullanarak gezegenlerin yüzey koşullarını ve potansiyel yaşam olasılıklarını değerlendiriyor. Bu son keşif, uzay araştırmalarında yeni bir dönemin başlangıcı olabilir ve bilim insanları için heyecan verici yeni soruları beraberinde getiriyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.