Kızılcık Şerbeti'nin Çimen'i Selin Türkmen, tesettüre girdiği anları paylaştı

Türk televizyonlarının sevilen dizilerinden "Kızılcık Şerbeti", son bölümüyle izleyicilerini yine ekran başına kilitledi. Dizide 'Çimen' karakterine hayat veren başarılı oyuncu Selin Türkmen'in karakterinin yaşadığı dönüşüm, sosyal medya başta olmak üzere herkesin dilinde. Tesettüre girmesiyle dikkat çeken Çimen karakterinin bu önemli anı, Selin Türkmen tarafından TikTok hesabı üzerinden paylaşıldı.

Selin Türkmen'den Dikkat Çeken Paylaşım

Selin Türkmen, dizide canlandırdığı Çimen karakterinin, evli ve çocuklu sevgilisiyle imam nikahı kıyarak tesettüre girmesinin yankıları sürerken, bu önemli dönüşümün anlarını TikTok üzerinden takipçileriyle paylaştı. Bu paylaşım kısa sürede büyük ilgi gördü ve konu hakkında tartışmaları alevlendirdi.

Dizinin seyircileri, Çimen'in bu radikal kararının yankılarıyla sarsılırken, yapımcılar da dizinin yeni bölüm tanıtımını yayınladı. Tanıtımda, Çimen'in annesi Kıvılcım'ın, kızının yaşadığı değişimi kabullenmekte zorlanırken söylediği "Adam bunu zorla kapatmış, burası Türkiye Cumhuriyeti" ifadesi dikkat çekiyor. Bu sözler, dizinin gerçek hayatta da sıkça tartışılan konulara parmak bastığını gösteriyor.

Oyuncu Kadrosu ve Dizinin Konusu

"Kızılcık Şerbeti" dizisi, Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör ve Müjde Uzman gibi isimlerin yer aldığı güçlü bir oyuncu kadrosuna sahip. Dizi, aile içi ilişkiler, toplumsal normlar ve bireysel dönüşümler üzerine odaklanarak, izleyicilere hem duygusal hem de düşündürücü anlar yaşatıyor.

Selin Türkmen'in canlandırdığı Çimen karakterinin tesettüre girme anları, dizinin sadece eğlenceli ve dramatik yönlerini değil, aynı zamanda toplumsal meselelere de değinen bir yapı olduğunu kanıtlıyor. "Kızılcık Şerbeti", her bölümüyle izleyicilerini şaşırtmayı ve düşündürmeyi başaran bir dizi olarak anılmaya devam edecek gibi görünüyor.