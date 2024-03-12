- Asayiş

Kaçak avcılığa sıfır tolerans! Kızıl geyik ve boz ayı vakası

Bolu'nun Mengen ilçesi, kaçak avcılık faaliyetlerine sahne oldu. Köprübaşı köyü yakınlarında, bir enerji işletme tesisinde gerçekleşen bu yasa dışı faaliyet, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nün dikkatini çekti. İhbar üzerine hızla harekete geçen ekipler, kızıl geyik ve boz ayı avı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Anadolu Ajansı
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Kaçak avcılığa sıfır tolerans! Kızıl geyik ve boz ayı vakası mask
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Yasa Dışı Avın Peşinde Operasyon

Mengen Cumhuriyet Savcılığı'nın arama kararıyla desteklenen operasyon, jandarma ekiplerinin de katılımıyla enerji işletme tesisinde gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda, derin dondurucularda saklanan kızıl geyik etleri ve hayvansal yağlar ele geçirildi. Ayrıca, tesisin farklı bir bölümünde eski yıllara ait olduğu düşünülen geyik boynuzları bulundu. Ankara Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü'nde yapılan incelemeler, ele geçirilen et ve yağların kızıl geyiğe ait olduğunu ortaya koydu.

Kaçak avcılığa sıfır tolerans! Kızıl geyik ve boz ayı vakası

Kaçak Avcılara Hukuki İşlem

Enerji işletme tesisinin şantiye şefi İ.Ş. ve yardımcısı M.K. hakkında, bulgular ışığında suç duyurusunda bulunuldu. Bu vakalar, bölgedeki yaban hayatının korunması adına önemli bir adım olarak görülüyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, kaçak avcılığa karşı mücadelesini sürdürüyor.
# ankara, doğa, jandarma

12 Mar 2024 - 14:52 Bolu/ Mengen- Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

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