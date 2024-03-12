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Hırsızlık ve dolandırıcılık operasyonu! Suçlu çift yakalandı

Bolu'da hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından aranan karı koca, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. 20 yıl hapis cezası bulunan P.A. ve eşi B.A., adliyeye sevk edildi.

İhlas Haber Ajansı
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Hırsızlık ve dolandırıcılık operasyonu! Suçlu çift yakalandı mask
Hırsızlık ve dolandırıcılık operasyonu! Suçlu çift yakalandı
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Kesinleşmiş Hapis Cezası ve Yakalama Kararı

27 yaşındaki P.A. ve 31 yaşındaki eşi B.A., Bolu'nun Akpınar Mahallesi'nde gizlendikleri evde güvenlik güçlerinin dikkatli çalışmaları sonucu tespit edildi. P.A.'nın çeşitli hırsızlık suçlarından dolayı 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunurken, eşi B.A. ise dolandırıcılık suçlarından aranıyordu.

Hırsızlık ve dolandırıcılık operasyonu! Suçlu çift yakalandı

Operasyon ve Gözaltı Süreci

Polis ekiplerinin titizlikle yürüttüğü operasyon neticesinde, suçlu çift saklandıkları evde yakalandı. Gözaltına alınan P.A. ve B.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bu süreçte, adliye önünde toplanan çiftin yakınları, basın mensuplarının çekim yapmasını engellemeye çalıştı, ancak güvenlik güçlerinin müdahalesiyle durum kontrol altına alındı.Hırsızlık ve dolandırıcılık operasyonu! Suçlu çift yakalandı

Yargı Süreci ve Sonuçlar

Yargı önüne çıkarılan P.A., suçları nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dolandırıcılık suçlarından aranan eşi B.A. ise mahkeme tarafından para cezasına çarptırıldı. Bu olay, Bolu'da suçla mücadelede kararlılıkla atılan adımların bir göstergesi olarak değerlendirildi.
# polis

12 Mar 2024 - 15:04 Bolu- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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