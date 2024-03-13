Eski Başkan Kemal Aktaş, bu kez AK Parti ile Kıbrıscık'tan aday

Kemal Aktaş'ın geri dönüşü

Bolu’nun Kıbrıscık ilçesi eski Belediye Başkanı Kemal Aktaş, politika sahnesine AK Parti'nin desteğiyle geri dönüş yapıyor. 2014'te bağımsız bir aday olarak kaybettikten sonra, Aktaş şimdi Kıbrıscık için büyük planlarla geri döndü.

Kemal Aktaş'ın vizyonu

"Gerçek Hizmet Belediyeciliği" sloganıyla yola çıkan Kemal Aktaş, Kıbrıscık'ın karşılaştığı zorluklara yenilikçi çözümler getirmeye hazır. Saha çalışmalarıyla halkın sesine kulak veren Aktaş, yerel topluluğun desteğini kazanmayı hedefliyor.

Yenilikçi yönetim için güçlü kadro

Aktaş'ın liderliğindeki meclis üyesi aday listesi, Kıbrıscık için parlak bir geleceğin müjdecisi. Muhsin Oflaz, Selahattin Bilgin, Mustafa Sarıtaş ve diğer değerli adaylarla Aktaş, belediyecilikte yeni bir sayfa açmayı amaçlıyor.

Tanıdık yüzler, yeni umutlar

Kıbrıscık seçimlerine damga vuracak AK Parti ekibi, yerel halkın tanıdığı ve güvendiği isimlerden oluşuyor. Bu adaylar, Kıbrıscık'ın sosyal ve ekonomik gelişimine katkıda bulunacak projelerle donatılmış durumda.

Kıbrıscık halkının kararı ne olacak?

Kemal Aktaş ve ekibinin adaylığı, Kıbrıscık'ta seçim heyecanını artırıyor. Gerçek değişim ve gelişim vaadiyle yola çıkan bu ekip, halkın desteğini bekliyor. Kıbrıscık'ın geleceği, halkın vereceği karara bağlı.

Kıbrıscık için yeni bir başlangıç

Kemal Aktaş'ın AK Parti adaylığı, Kıbrıscık için umutların yeşerdiği yeni bir dönemin habercisi. Hizmet odaklı projeler ve dinamik bir ekip ile Aktaş, Kıbrıscık'ın yüzünü güldürmeyi hedefliyor. Bu seçim, gerçek bir dönüşüm için bir fırsat sunuyor.