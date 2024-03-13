13 Mar 2024 - 00:01- Siyaset G:

Eski Başkan Kemal Aktaş, bu kez AK Parti ile Kıbrıscık'tan aday

Kıbrıscık'ın eski Belediye Başkanı Kemal Aktaş, AK Parti'den 2024 yerel seçimlerine giriyor. Yenilikçi hizmet belediyeciliği vizyonu ve güçlü meclis üyesi aday listesiyle, Aktaş Kıbrıscık için umut vaad ediyor.

Elif Sarıhan
Elif Sarıhan Tüm Haberleri
Eski Başkan Kemal Aktaş, bu kez AK Parti ile Kıbrıscık'tan aday mask
Eski Başkan Kemal Aktaş, bu kez AK Parti ile Kıbrıscık'tan aday
Eski Başkan Kemal Aktaş, bu kez AK Parti ile Kıbrıscık'tan aday
+4
Haber albümü için resme tıklayın

Kemal Aktaş'ın geri dönüşü

Bolu’nun Kıbrıscık ilçesi eski Belediye Başkanı Kemal Aktaş, politika sahnesine AK Parti'nin desteğiyle geri dönüş yapıyor. 2014'te bağımsız bir aday olarak kaybettikten sonra, Aktaş şimdi Kıbrıscık için büyük planlarla geri döndü.

Eski Başkan Kemal Aktaş, bu kez AK Parti ile Kıbrıscık'tan aday

Kemal Aktaş'ın vizyonu

"Gerçek Hizmet Belediyeciliği" sloganıyla yola çıkan Kemal Aktaş, Kıbrıscık'ın karşılaştığı zorluklara yenilikçi çözümler getirmeye hazır. Saha çalışmalarıyla halkın sesine kulak veren Aktaş, yerel topluluğun desteğini kazanmayı hedefliyor.Eski Başkan Kemal Aktaş, bu kez AK Parti ile Kıbrıscık'tan aday

Yenilikçi yönetim için güçlü kadro

Aktaş'ın liderliğindeki meclis üyesi aday listesi, Kıbrıscık için parlak bir geleceğin müjdecisi. Muhsin Oflaz, Selahattin Bilgin, Mustafa Sarıtaş ve diğer değerli adaylarla Aktaş, belediyecilikte yeni bir sayfa açmayı amaçlıyor.

Eski Başkan Kemal Aktaş, bu kez AK Parti ile Kıbrıscık'tan aday

Tanıdık yüzler, yeni umutlar

Kıbrıscık seçimlerine damga vuracak AK Parti ekibi, yerel halkın tanıdığı ve güvendiği isimlerden oluşuyor. Bu adaylar, Kıbrıscık'ın sosyal ve ekonomik gelişimine katkıda bulunacak projelerle donatılmış durumda.
Eski Başkan Kemal Aktaş, bu kez AK Parti ile Kıbrıscık'tan aday

Kıbrıscık halkının kararı ne olacak?

Kemal Aktaş ve ekibinin adaylığı, Kıbrıscık'ta seçim heyecanını artırıyor. Gerçek değişim ve gelişim vaadiyle yola çıkan bu ekip, halkın desteğini bekliyor. Kıbrıscık'ın geleceği, halkın vereceği karara bağlı.Eski Başkan Kemal Aktaş, bu kez AK Parti ile Kıbrıscık'tan aday

Kıbrıscık için yeni bir başlangıç

Kemal Aktaş'ın AK Parti adaylığı, Kıbrıscık için umutların yeşerdiği yeni bir dönemin habercisi. Hizmet odaklı projeler ve dinamik bir ekip ile Aktaş, Kıbrıscık'ın yüzünü güldürmeyi hedefliyor. Bu seçim, gerçek bir dönüşüm için bir fırsat sunuyor.

# seçim, belediye, ak parti, değişim

13 Mar 2024 - 00:01 Bolu/ Kibriscik- Siyaset

Mahreç  Elif Sarıhan

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL