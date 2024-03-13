2024 LGS, başvuru süreci ve sınav bilgileri açıklandı mı?

Kayıt Süreci ve Kılavuzun İncelikleri

2024 LGS kayıtları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği takvime göre, 18-29 Mart 2024 tarihleri arasında yapılacak. Öğrenci ve velilere yol gösterecek başvuru ve uygulama kılavuzu, kayıt sürecinin her adımında rehberlik edecek. Kayıtların tamamen dijital platform üzerinden gerçekleştirilecek olması, işlemleri daha pratik ve ulaşılabilir kılıyor. Okul yönetimleri, öğrencilere bu süreçte destek olacak ve 1 Nisan 2024'e kadar kayıtları onaylayacak.

E-okul sistemine kayıtlı olmayan ve yurt dışında eğitim gören öğrenciler için de açık ve net başvuru talimatları mevcut. Bu öğrenciler, kılavuzda belirtilen formu doldurarak kayıt işlemlerini tamamlayabilecekler.

Sınav Kapsamı: Yetenek ve Bilgi Değerlendirmesi

LGS, 8. sınıf müfredatına dayalı bilgi ve yetenekleri ölçmek üzere tasarlanmıştır. Sınav, öğrencilerin metinleri anlama, yorumlama, analiz etme, eleştirel düşünme ve bilimsel süreçleri anlama gibi becerilerini test edecek. İki aşamalı sınavda toplam 90 soru yer alacak, bu sorular öğrencilerin sözel ve sayısal yeteneklerini değerlendirecek.

Giriş Belgeleri ve Sınav Gününe Dair Bilgiler

24 Mayıs 2024 tarihinden itibaren erişilebilir olacak sınav giriş belgeleri, dijital ortamda sağlanacak. Bu belgeler, okul yönetimleri tarafından onaylanıp mühürlenerek öğrencilere verilecek. Sınav günü, öğrencilerin bu resmi giriş belgeleri ve geçerli kimlikleri ile sınav merkezlerine giriş yapmaları gerekecek.

Sınav Yapısı ve Değerlendirme Kriterleri

LGS'de, ilk bölümde Türkçe, tarih, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru; ikinci bölümde ise matematik ve fen bilimleri derslerinden 40 soru sorulacak. Her bir alt test için doğru ve yanlış cevapların sayısı, öğrencilerin genel başarı puanlarının hesaplanmasında dikkate alınacak.

Sonuçların Açıklanması ve Etkisi

28 Haziran'da açıklanacak LGS sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi web sitesi üzerinden duyurulacak. Bu sonuçlar, öğrencilerin lise eğitim yolculuklarında belirleyici bir rol oynayacak.

2024 LGS kayıt ve sınav süreci hakkında merak edilen tüm detaylar, öğrencilerin ve velilerin eğitim yolculuklarında önemli bir rehber olacak.