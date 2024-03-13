13 Mar 2024 - 07:00- Eğitim G:

2024 LGS, başvuru süreci ve sınav bilgileri açıklandı mı?

Türkiye'nin eğitim alanındaki en kritik adımlarından biri olan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'ndan önemli bir duyuru geldi. 2024 yılı için LGS kayıtları ne zaman başlayacak? Elektronik kayıt işlemleri, sınavın kapsamı, giriş belgeleri ve sonuçların duyurulmasıyla ilgili tüm bilgileri sizler için derledik.

Elif Sarıhan
Elif Sarıhan Tüm Haberleri
2024 LGS, başvuru süreci ve sınav bilgileri açıklandı mı? mask
2024 LGS, başvuru süreci ve sınav bilgileri açıklandı mı?
2024 LGS, başvuru süreci ve sınav bilgileri açıklandı mı?
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Kayıt Süreci ve Kılavuzun İncelikleri

2024 LGS kayıtları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği takvime göre, 18-29 Mart 2024 tarihleri arasında yapılacak. Öğrenci ve velilere yol gösterecek başvuru ve uygulama kılavuzu, kayıt sürecinin her adımında rehberlik edecek. Kayıtların tamamen dijital platform üzerinden gerçekleştirilecek olması, işlemleri daha pratik ve ulaşılabilir kılıyor. Okul yönetimleri, öğrencilere bu süreçte destek olacak ve 1 Nisan 2024'e kadar kayıtları onaylayacak.

2024 LGS, başvuru süreci ve sınav bilgileri açıklandı mı?

E-okul sistemine kayıtlı olmayan ve yurt dışında eğitim gören öğrenciler için de açık ve net başvuru talimatları mevcut. Bu öğrenciler, kılavuzda belirtilen formu doldurarak kayıt işlemlerini tamamlayabilecekler.

Sınav Kapsamı: Yetenek ve Bilgi Değerlendirmesi

LGS, 8. sınıf müfredatına dayalı bilgi ve yetenekleri ölçmek üzere tasarlanmıştır. Sınav, öğrencilerin metinleri anlama, yorumlama, analiz etme, eleştirel düşünme ve bilimsel süreçleri anlama gibi becerilerini test edecek. İki aşamalı sınavda toplam 90 soru yer alacak, bu sorular öğrencilerin sözel ve sayısal yeteneklerini değerlendirecek.
2024 LGS, başvuru süreci ve sınav bilgileri açıklandı mı?

Giriş Belgeleri ve Sınav Gününe Dair Bilgiler

24 Mayıs 2024 tarihinden itibaren erişilebilir olacak sınav giriş belgeleri, dijital ortamda sağlanacak. Bu belgeler, okul yönetimleri tarafından onaylanıp mühürlenerek öğrencilere verilecek. Sınav günü, öğrencilerin bu resmi giriş belgeleri ve geçerli kimlikleri ile sınav merkezlerine giriş yapmaları gerekecek.2024 LGS, başvuru süreci ve sınav bilgileri açıklandı mı?

Sınav Yapısı ve Değerlendirme Kriterleri

LGS'de, ilk bölümde Türkçe, tarih, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru; ikinci bölümde ise matematik ve fen bilimleri derslerinden 40 soru sorulacak. Her bir alt test için doğru ve yanlış cevapların sayısı, öğrencilerin genel başarı puanlarının hesaplanmasında dikkate alınacak.2024 LGS, başvuru süreci ve sınav bilgileri açıklandı mı?

Sonuçların Açıklanması ve Etkisi

28 Haziran'da açıklanacak LGS sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi web sitesi üzerinden duyurulacak. Bu sonuçlar, öğrencilerin lise eğitim yolculuklarında belirleyici bir rol oynayacak.

2024 LGS kayıt ve sınav süreci hakkında merak edilen tüm detaylar, öğrencilerin ve velilerin eğitim yolculuklarında önemli bir rehber olacak.

# tarih, öğrenci, nisan, eğitim, destek

13 Mar 2024 - 07:00 - Eğitim

Mahreç  Elif Sarıhan

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