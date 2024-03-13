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Bolu İl Özel İdaresi’nde yenileme zamanı

Bolu İl Özel İdaresi, asfalt şantiyesinde büyük bir yenileme projesine imza atıyor. 25 Mart 2024'te düzenlenecek ihale ile istinat duvarı, saha betonu ve kantar temeli inşaatları başlayacak. Proje, şantiyenin verimliliğini ve güvenliğini artırarak bölgeye değer katmayı hedefliyor.

Esra Perçin
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Bolu İl Özel İdaresi’nde yenileme zamanı
Bolu İl Özel İdaresi’nde yenileme zamanı
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Yenileme zamanı geldi

Bolu İl Özel İdaresi, asfalt şantiyesinin altyapısını modernize etmek üzere harekete geçiyor. Bu yenileme hamlesi, şantiyenin operasyonel kapasitesini artırarak daha güvenli bir çalışma ortamı oluşturmayı amaçlıyor.

Detaylı ihale planı açıklandı

Yenileme çalışmaları kapsamında, şantiye bünyesinde önemli inşaat işleri yapılacak. Planlanan çalışmalar arasında, iki farklı boyutta perde duvarın yanı sıra geniş bir alana yayılacak saha betonu ve bir kantar temelinin inşası bulunuyor.

Bolu İl Özel İdaresi’nde yenileme zamanı

İhaleye doğru

25 Mart 2024 Pazartesi günü, Bolu İl Özel İdaresi İhale Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek ihale, projenin tüm aşamalarının ve tekliflerin değerlendirileceği kritik bir nokta olacak.

Hedef: 50 günde tamamlama

Projeyi başarıyla tamamlama hedefiyle, işlerin 50 gün içinde bitirilmesi planlanıyor. Bu süreçte, yenileme faaliyetlerinin hızlı ve etkili bir şekilde ilerlemesi bekleniyor.Bolu İl Özel İdaresi’nde yenileme zamanı

Yenilemenin getirileri

Bolu İl Özel İdaresi'nin bu yenileme projesi, şantiyenin uzun vadeli verimliliğini ve güvenliğini önemli ölçüde artırmayı hedefliyor. Yapılacak iyileştirmelerle, şantiye daha sürdürülebilir bir yapıya kavuşacak.

Beklentiler yüksek

Projenin tamamlanmasıyla, Bolu İl Özel İdaresi, asfalt şantiyesinin bölgesel altyapı projelerine olan katkısının artmasını ve operasyonel verimliliğin yükselmesini umuyor. Yenilenmiş şantiye, Bolu'nun altyapı gelişiminde kritik bir role sahip olacak.

13 Mar 2024 - 08:00 Bolu/ Bolu- Gündem

Mahreç  Esra Perçin

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