Batı Karadeniz’de fındıkta alarm!

Göynük, Mudurnu, Merkez, Mengen ve Seben ilçelerindeki fındık üreticilerinin özellikle içinde bulunduğumuz Mart ayında dikkatli olmaları tavsiye ediliyor. Zîra bu ayda don tehlikesi kapıda…

Bolu'da fındık üretiminin zirai donla imtihanı

Mart ayı, Bolu ve çevresindeki fındık üreticileri için zirai don riskinin en yüksek olduğu zamanı işaret ediyor. Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz'ın vurguladığı üzere, bu dönemde üreticilerin bahçelerini dikkatle gözlemlemeleri ve iklim değişikliklerine karşı hazırlıklı olmaları gerekiyor. Özellikle Göynük ilçesi, bölgedeki fındık üretiminin kalbi olarak bilinirken, Mudurnu, Merkez, Mengen ve Seben ilçeleri de don olaylarının potansiyel etkilerine açık durumda.

Fındık üretiminde don olayının etkileri

Karadeniz Bölgesi'nin stratejik ürünü olan fındık, sıfır derecenin altındaki sıcaklıklarda don olayına maruz kaldığında ciddi zararlar görebilir. Kazım Yılmaz, son yıllarda mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların, bitkilerin erken uyanmasına ve dolayısıyla soğuk hava koşullarına daha hassas hale gelmesine neden olduğunu belirtiyor.

Altın değerinde öneriler

Fındık bahçelerini korumak için proaktif bir yaklaşım benimsemek, üreticiler için hayati önem taşır. Yılmaz, bahçelerin sürekli gözlemlenmesi ve güncel iklim verilerinin takip edilmesinin, olası don zararlarını önlemede kritik rol oynadığını ifade ediyor. Üreticilerin, bu dönemde alacakları önlemlerle hem emeklerini koruyabilecekleri hem de ekonomik kayıplardan kaçınabilecekleri belirtiliyor.

Don zararını azaltma yöntemleri nelerdir?

Çeşitli önlemler alınarak fındık bahçeleri don zararına karşı korunabilir. Ancak, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın da belirttiği gibi, don zararını tamamen engelleyebilecek bir yöntem ya da ürün bulunmamaktadır. Bu nedenle, üreticilerin, mevcut yöntemleri birleştirerek ve yerel tarım müdürlüklerinin önerilerine uyarak en iyi korumayı sağlamaları önerilir.

Yerel destek ve bilgilendirme kaynakları

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticilere yönelik bilgilendirme faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu faaliyetler, üreticilerin don olaylarına karşı daha hazırlıklı olmalarına yardımcı olmakta ve potansiyel zararları azaltmada önemli bir rol oynamaktadır.

Bolu ve çevresindeki fındık üreticilerine önemli uyarılar

Bolu ve çevresindeki fındık üreticileri, mart ayındaki artan zirai don riskine karşı uyanık olmalıdır. Doğru önlemlerin alınması, ürün kaybını önleyebilir ve fındık verimliliğini koruyabilir. Bu süreçte, yerel tarım müdürlüklerinin önerilerine kulak verilmesi ve bahçelerin dikkatle gözlemlenmesi büyük önem taşımaktadır.