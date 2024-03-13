Deprem korkusuyla arabada yaşayan Hasan proteze kavuştu!

Depremden Doğan Kahramanlık: Hasan'ın Mücadelesi

Kahramanmaraş merkezli, tarihe "asrın felaketi" olarak geçen depremin ardından, Hatay'da yaşanan dramatik olaylar zinciri, 12 yaşındaki Suriye uyruklu Hasan Alcevher'in hayatını alt üst etti. Enkaz altından üç gün sonra kurtarılan ve bir bacağını kaybeden Hasan, kapalı alan fobisiyle mücadele ederken, İstanbul Beylikdüzü'nde bulunan İrade Adımları Derneği'nin desteğiyle yeni bir hayata adım attı.

İyileşme Yolculuğu: Fiziksel ve Psikolojik Rehabilitasyon

Hasan'ın hikayesi, deprem felaketinin ardından yaşanan insanlık dramının ve umudun simgesi haline geldi. İlk olarak kapalı alan fobisi ve fiziksel engellerle mücadele eden Hasan, İrade Adımları Derneği sayesinde kapsamlı bir rehabilitasyon sürecine girdi. Ortopedi Ortez ve Protez Teknikeri Şüheda Şimşek ve Fizik Tedavi Teknikeri Beyza Hummadioğlu'nun önderliğinde, Hasan için özel bir tedavi planı hazırlandı. Bu plan, hem fiziksel iyileşmeyi hem de psikolojik desteklemeyi kapsıyordu.

Umut Işığında Yürümek: Protez Bacak ve Ötesi

Hasan'ın tedavi süreci, onun hiperaktif, güler yüzlü ve umut dolu yapısı sayesinde başarıyla ilerledi. Kapalı alan fobisi nedeniyle tedavi süresince arabada yaşamayı tercih eden Hasan, protez bacağa kavuştuğunda artık koltuk değneklerine ihtiyaç duymadan yürüyebiliyordu. Bu dönüşüm, sadece Hasan için değil, ona destek olan herkes için büyük bir mutluluk kaynağı oldu.

Toplumsal Farkındalık ve Destek: İrade Adımları Derneği'nin Rolü

İrade Adımları Derneği, Hasan gibi depremzede çocuklara umut olmaya devam ediyor. Dernek, fiziksel rehabilitasyonun yanı sıra psikolojik destek ve sosyal adaptasyon konularında da önemli çalışmalar yürütüyor. Hasan'ın hikayesi, derneğin bu alandaki başarısının ve toplumsal dayanışmanın bir göstergesi olarak ön plana çıkıyor.

Yeniden Yürüyen Bir Hayat

Hasan'ın hikayesi, felaketin ardından gelen iyileşmenin ve insan ruhunun direncinin bir kanıtı olarak dikkat çekiyor. İrade Adımları Derneği'nin desteğiyle Hasan, hem fiziksel engellerini aşmayı başardı hem de kapalı alan fobisini yendi. Bu süreç, toplumun depremzede bireylere yönelik farkındalığını ve destek mekanizmalarının önemini bir kez daha gözler önüne serdi.