Boluspor kaptan Çağlar Şahin Akbaba’dan Giresunspor’a karşı Fair Play’e örnek davranış

Trendyol 1. Lig'in 26. hafta heyecanında Boluspor, evinde ağırladığı Giresunspor'u 2-1 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı. Soğuk havaya meydan okuyan kırmızı-beyazlı taraftarlar, maç boyunca takımlarına destek verdi. Boluspor için zaferi getiren goller, Jefferson ve Giresunsporlu Talha Ülvan'ın kendi kalesine attığı golle geldi.

Taraftarlarla birlikte kutlama

Karşılaşmanın bitiş düdüğü ile birlikte sahadaki oyuncular, büyük bir sevinçle taraftarlarının bulunduğu tribüne yönelerek alkışlarla teşekkür etti. Bu anlar, takım ile taraftarları arasındaki bağın gücünü gözler önüne serdi.

Saygı ve dayanışma ruhu

Maçın ardından yapılan açıklamalarda Boluspor Kaptanı Çağlar Şahin Akbaba, maddi zorluklarla mücadele eden ve ligde düşme tehlikesi ile karşı karşıya kalan Giresunspor'a yönelik bir dayanışma mesajı verdi. Akbaba, " Giresunspor’un durumu belli daha çok onların üstüne gitmeye gerek yok hep birlike bir alkışlayalım gidelim ayıp olur" dedi.

Trendyol 1. Ligdeki durum

Bu galibiyetle birlikte Boluspor, ligdeki puanını 42'ye yükselterek konumunu sağlamlaştırdı. Giresunspor ise yaşanan yenilgiyle birlikte zor günlerin devam ettiğini ve önlerindeki maçlarda toparlanmaları gerektiğini gösterdi.

Futbolun güzel yanı

Bu maç, futbolun rekabetten çok daha fazlası olduğunu gösterdi. Sahada kazanan bir takım olsa da, futbolun birleştirici gücü ve spor ahlakı her zaman ön plandaydı. Boluspor ve Giresunspor taraftarları, takımlarının sergilediği mücadele ve karşılıklı saygıdan ötürü gurur duydu.