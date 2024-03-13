13 Mar 2024 - 11:00- Gündem G:

Keçi kovalarken fotokapana suçüstü yakalandı

Batı karadeniz Bölgesi’nin karlı ormanlarında yiyecek arayışındaki vaşaklar, özellikle soğuk havalarda avlanamayınca kısmetini şehirde arıyor. Bolu’da da defalarca kedi ve tavuk kovalarken görüntülenen vaşaklar bu defa keçi peşinde yakalandı. Doğa Koruma ve Milli Parklar bu nadir anları paylaştı…

Elif Sarıhan
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Keçi kovalarken fotokapana suçüstü yakalandı mask
Keçi kovalarken fotokapana suçüstü yakalandı
Keçi kovalarken fotokapana suçüstü yakalandı
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Yiyecek arayan kış misafirleri

Açlıkla mücadele eden vaşaklar zorlu kış aylarında yiyecek aramak için şehir merkezi ya da köylere iniyor. Çoğu zaman şehir merkezine kadar inerek yiyecek arayan bu etkileyici yırtıcılar, çöp karıştırırken ve kedileri kovalarken sıkça görülse de, bu seferki avları çok daha büyük: yaban keçileri.

Keçi kovalarken fotokapana suçüstü yakalandı

Doğanın gizli şahitleri fotokapanlar

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, yaban hayatının korunması ve izlenmesi amacıyla ormanlara fotokapanlar yerleştiriyor. Bu kameralar, doğanın çeşitliliğini ve vahşi yaşamın nadiren görülen anlarını belgeleyerek, bilimsel araştırmalar ve doğa koruma çalışmaları için değerli veriler sunuyor.

Keçi kovalarken fotokapana suçüstü yakalandı

Vaşakların av günlüğü

Yaban keçisi kovalamacası bu kez fotokapanlara yansıyan görüntüler oldu. Bir vaşağın yaban keçisini kovaladığı heyecan dolu anları fotokapan gösteriyor. Bu görüntüler, vaşakların avlanma stratejileri ve doğal içgüdülerini anlamamıza yardımcı oluyor, doğanın vahşi ritmini gözler önüne seriyor.
Keçi kovalarken fotokapana suçüstü yakalandı

Sosyal medyada doğa severlerle buluşan vahşi yaşam

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, bu özel anları sosyal medya hesaplarından paylaşarak, doğa severlere eşsiz bir görsel şölen sunuyor. Paylaşılan bu görüntüler, vaşakların ekosistemdeki rolünün ve doğal dengenin korunmasının önemini vurguluyor.Keçi kovalarken fotokapana suçüstü yakalandı

Ekosistemdeki dengenin koruyucuları

Vaşaklar, avlanma becerileri ve adaptasyon yetenekleri ile doğal yaşamın sürdürülebilirliği için hayati öneme sahip. Bu yırtıcılar, ekosistem içindeki av-popülasyon dengesini sağlayarak, biyolojik çeşitliliğin korunmasına katkıda bulunuyor.Keçi kovalarken fotokapana suçüstü yakalandı

Doğanın korunması adına bir adım daha

Bu tür gözlemler ve paylaşımlar, yaban hayatının ve doğal alanların korunması konusunda toplumsal farkındalığın artırılmasına hizmet ediyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün çalışmaları, vahşi yaşamın ve doğal habitatların gelecek nesillere aktarılmasını amaçlıyor, doğanın muhteşem dengesine ve korunmasının önemine dikkat çekiyor.

# doğa, Medya

13 Mar 2024 - 11:00 - Gündem

Mahreç  Elif Sarıhan

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