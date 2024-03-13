13 Mar 2024 - 13:30- Sağlık G:

Oruç tutmak onlar için güvenli mi?

Ramazan 2024'te hamile ve emziren kadınların oruç tutması güvenli mi? Op. Dr. Ayşegül Altuntaş, sağlık koşullarına göre oruç tutma ipuçları ve beslenme önerileri sunuyor. Hamilelik ve emzirme döneminde oruç tutmak için bilmeniz gereken her şey haberimizde…

Elif Sarıhan
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Oruç tutmak onlar için güvenli mi?
Oruç tutmak onlar için güvenli mi?
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Hamileler için oruç

Hamile kadınların oruç tutma kararı, bebeklerinin ve kendi sağlıklarını doğrudan etkileyebilir. Op. Dr. Ayşegül Altuntaş, hamilelikte artan enerji ve besin gereksinimlerinin, oruç tutma kararında dikkate alınması gerektiğini belirtiyor. Hamilelikte oruç tutmanın etkileri konusunda net bir sonuç olmamakla birlikte, bireysel sağlık durumlarına göre değişiklik gösterebileceği vurgulanmaktadır.

Oruç tutmak onlar için güvenli mi?

Emziren annelerin oruç tutması

Ne Zaman ve Nasıl? Emziren anneler için oruç, süt üretimi ve kalitesi üzerinde etkili olabilir. Dr. Altuntaş, emziren annelerin, oruç tutarken karşılaşabilecekleri olası sağlık sorunlarına karşı dikkatli olmaları gerektiğini ifade ediyor. Yeterli ve dengeli beslenme ile sıvı alımının, bu dönemde özellikle önemli olduğunu belirtiyor.

Oruç tutmak onlar için güvenli mi?

Oruç tutarken dikkat edilmesi gereken beslenme ipuçları

Hamile ve emziren kadınlar için dengeli beslenme, oruç tutmanın sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi için kritik öneme sahiptir. Dr. Altuntaş, iftar ve sahur arasında alınacak besinlerin dengeli dağılımının yanı sıra, gerekli vitamin ve minerallerin alınmasının önemini vurguluyor.
Oruç tutmak onlar için güvenli mi?

Sağlıklı oruç için altın kurallar

Oruç tutan hamile ve emziren kadınlar, iftar ve sahurda alacakları besinlere özellikle dikkat etmelidir. Dr. Altuntaş, bu özel dönemde beslenme düzeninin, hem annenin hem de bebeğin sağlığı için uygun şekilde planlanması gerektiğini belirtiyor.

Oruç tutmak onlar için güvenli mi?

Oruç tutma kararında uzman görüşü

Hamilelik ve emzirme gibi özel dönemlerde oruç tutma kararı almadan önce, bir sağlık uzmanıyla görüşmek büyük önem taşır. Dr. Altuntaş, her kadının sağlık durumunun farklı olduğunu ve oruç tutma kararının kişiye özel bir değerlendirme gerektirdiğini ifade ediyor.Oruç tutmak onlar için güvenli mi?

Hamilelik ve Emzirme Döneminde Oruç Hamile ve emziren kadınların oruç tutma kararı, dikkatli bir değerlendirme ve planlama gerektirir. Op. Dr. Ayşegül Altuntaş'ın önerileri, bu özel dönemlerde sağlıklı oruç tutma yollarını göstermektedir. Her durumda, bireysel sağlık durumları ve doktor tavsiyesi, oruç tutma kararında belirleyici olmalıdır.

13 Mar 2024 - 13:30 - Sağlık

Mahreç  Elif Sarıhan

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