12 Mart, 13 Mart, 14 Mart 2024 Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçları hangi kanalda?

Avrupa'nın futbol arenasında yaşanan heyecan dalgası, dijital televizyon platformu TV+ ve Exxen TV'nin iş birliğiyle futbolseverlere unutulmaz anlar yaşatmaya devam ediyor. UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nin kritik maçlarını evlerinize taşıyan bu iş birliği, Mart ayında da futbolun zirvesine tanıklık etmek isteyenleri ekran başına davet ediyor.

Şampiyonlar Ligi'nde nefes kesen rövanşlar

Şampiyonlar Ligi'nde yaşanan rekabet ve tutku dolu mücadeleler, futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. 12 Mart Salı günü saat 23.00'te Barcelona'nın evinde Napoli'yi ağırlayacağı maç, ilk karşılaşmanın beraberlikle sonuçlanmasının ardından her iki takımın da galibiyete olan inancını ve heyecanını ikiye katlıyor.

Avrupa heyecanı hız kesmiyor

Ertesi gün, yani 13 Mart Çarşamba günü aynı saatte, Atletico Madrid kendi evinde, Inter karşısında 1-0'lık deplasman mağlubiyetinin rövanşını almak için mücadele edecek. Avrupa'nın futbol zirvesine ulaşma hedefiyle sahaya çıkacak olan bu takımların heyecan dolu mücadeleleri, TV+ ve Exxen TV'nin sunumuyla futbolseverlerle buluşacak.

Avrupa Ligi'nde gözler favoriler üzerinde

UEFA Avrupa Ligi, Son 16 turu rövanş maçlarıyla futbol tutkunlarını adeta büyüleyecek. 14 Mart Perşembe günü saat 20.45'te Villarreal ile Marsilya arasındaki kıyasıya rekabet, futbolseverlere unutulmaz anlar yaşatacak. Aynı gece saat 23.00'te ise turnuvanın favorilerinden B.Leverkusen, Karabağ ile 2-2 biten ilk maçın rövanşında sahasında mücadele edecek. Bu heyecan verici maçlar, TV+ canlı yayın akışıyla futbol tutkunlarının beğenisine sunulacak.

TV+ canlı yayın takvimi

Mart ayının canlı yayın takvimine göz attığımızda, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde yaşanacak üst düzey futbol heyecanı gözler önüne seriliyor. TV+ ve Exxen TV iş birliği sayesinde, premium kullanıcılar seçili Avrupa kupası maçlarını ek bir ücret ödemeden izleme fırsatı bulacaklar. İşte heyecanla beklenen maçların programı:

UEFA Şampiyonlar Ligi:

12.03.2024, 23.00: Barcelona - Napoli

13.03.2024, 23.00: Atletico Madrid - Inter

UEFA Avrupa Ligi:

14.03.2024, 20.45: Villarreal - Marsilya

14.03.2024, 23.00: B.Leverkusen - Karabağ

Bu iş birliği, futbolseverlere evlerinde konforlu ve keyifli bir şekilde Avrupa'nın en büyük futbol turnuvalarını izleme olanağı sunuyor. Mart ayı, futbol dolu günler ve geceler demek. TV+ ve Exxen TV ile futbolun kalbi evlerinizde atıyor.