- Spor

Futbolun geleceği için dev adım: Futbol akademileri projesinde ikinci etap tamamlandı

TFF ve Double Pass iş birliğiyle yürütülen Futbol Akademileri Projesi'nde ikinci etap ziyaretleri tamamlandı. Adana Demirspor, Gaziantep FK, Konyaspor ve Samsunspor, projenin eğitim ve değerlendirme programına ev sahipliği yaptı.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Futbolun geleceği için dev adım: Futbol akademileri projesinde ikinci etap tamamlandı mask
Futbolun geleceği için dev adım: Futbol akademileri projesinde ikinci etap tamamlandı
Futbolun geleceği için dev adım: Futbol akademileri projesinde ikinci etap tamamlandı
+2
Haber albümü için resme tıklayın

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), futbolun yıldızlarını parlatma misyonu ile yola çıkarak, futbol akademileri konusunda önemli bir projeyi hayata geçiriyor. TFF'nin, dünya çapında tanınan Double Pass firmasıyla iş birliği içinde yürüttüğü Futbol Akademileri Projesi, Türk futbolunun geleceğine yön veriyor. Projede, ikinci etap kulüp ziyaretleri başarıyla tamamlandı. Bu aşamada, futbolun kalbi olan dört büyük kulüp; Adana Demirspor, Gaziantep FK, Konyaspor ve Samsunspor, projenin kapsamlı eğitim ve değerlendirme programına ev sahipliği yaptı.

Futbolun geleceği için dev adım: Futbol akademileri projesinde ikinci etap tamamlandı

Sürdürülebilir başarı için stratejik yaklaşımlar

Projenin temel amacı, Türk futbolunda sürdürülebilir bir oyuncu gelişim modeli ve akademi yapısı kurmak. Bu vizyon doğrultusunda, TFF Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin'in koordinasyonunda, 8-11 Mart tarihleri arasında yoğun bir program uygulandı. Program, "Kulüp ve Akademi Yönetimi", "Stratejik Planlama", "Antrenörün Akademideki Rolü", "Oyun Evreleri ve İlkeleri" ve "Oyuncu Profilleri" gibi konuları kapsayan eğitimler ve toplantılardan oluştu. Aynı zamanda, yaş grubu takımlarıyla sahada uygulamalı çalışmalar yapılarak teorik bilgiler pratiğe döküldü.

Futbolun geleceği için dev adım: Futbol akademileri projesinde ikinci etap tamamlandı

Katılımcı kulüpler ve değerli katkılar

Her bir kulüp ziyareti, Double Pass ve TFF'nin tecrübeli eğitmenleri ile kulüplerin akademi sorumluları, antrenörleri ve yöneticileri arasında bilgi alışverişi ve iş birliği fırsatları sunuyor. Adana Demirspor ve Gaziantep FK'ya yapılan ziyaretlerde, Double Pass'ten Sander Van Praet ve Jelle Van Camp gibi isimler, TFF'nin antrenör eğitimcileri ile birlikte yer aldılar. Samsunspor ve Konyaspor ziyaretlerinde de benzer şekilde, projenin amaçlarına uygun olarak kapsamlı bir eğitim ve değerlendirme süreci işletildi.

Futbolun geleceği için dev adım: Futbol akademileri projesinde ikinci etap tamamlandı

Geleceğe yatırım: Akademi modelinin gücü

TFF ve Double Pass'in bu öncü projesi, Türk futbolunun altyapılarını güçlendirerek uluslararası arenada rekabet edebilir oyuncular yetiştirme hedefine katkıda bulunmayı amaçlıyor. Proje kapsamında yapılan ziyaretler ve uygulamalar, kulüplerin akademi yapılarını daha işlevsel hale getirirken, antrenör ve oyuncu gelişimine yönelik stratejik yaklaşımlar sunuyor.

Futbol Akademileri Projesi devam edecek

Futbol Akademileri Projesi'nin gelecek etapları, 3-8 Nisan tarihleri arasında devam edecek. Bu süreçte, daha fazla kulübün projeye dahil olması ve Türk futbolunun altyapı kalitesinin artırılması hedefleniyor. Projeye katılan her kulüp, futbolun geleceğine yatırım yapmanın önemini bir kez daha vurgulayarak, Türk futbolunun uluslararası başarılarına katkıda bulunmayı amaçlıyor.

# eğitim, nisan, türkiye, adana

12 Mar 2024 - 17:06 - Spor

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL