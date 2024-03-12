Futbolun geleceği için dev adım: Futbol akademileri projesinde ikinci etap tamamlandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), futbolun yıldızlarını parlatma misyonu ile yola çıkarak, futbol akademileri konusunda önemli bir projeyi hayata geçiriyor. TFF'nin, dünya çapında tanınan Double Pass firmasıyla iş birliği içinde yürüttüğü Futbol Akademileri Projesi, Türk futbolunun geleceğine yön veriyor. Projede, ikinci etap kulüp ziyaretleri başarıyla tamamlandı. Bu aşamada, futbolun kalbi olan dört büyük kulüp; Adana Demirspor, Gaziantep FK, Konyaspor ve Samsunspor, projenin kapsamlı eğitim ve değerlendirme programına ev sahipliği yaptı.

Sürdürülebilir başarı için stratejik yaklaşımlar

Projenin temel amacı, Türk futbolunda sürdürülebilir bir oyuncu gelişim modeli ve akademi yapısı kurmak. Bu vizyon doğrultusunda, TFF Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin'in koordinasyonunda, 8-11 Mart tarihleri arasında yoğun bir program uygulandı. Program, "Kulüp ve Akademi Yönetimi", "Stratejik Planlama", "Antrenörün Akademideki Rolü", "Oyun Evreleri ve İlkeleri" ve "Oyuncu Profilleri" gibi konuları kapsayan eğitimler ve toplantılardan oluştu. Aynı zamanda, yaş grubu takımlarıyla sahada uygulamalı çalışmalar yapılarak teorik bilgiler pratiğe döküldü.

Katılımcı kulüpler ve değerli katkılar

Her bir kulüp ziyareti, Double Pass ve TFF'nin tecrübeli eğitmenleri ile kulüplerin akademi sorumluları, antrenörleri ve yöneticileri arasında bilgi alışverişi ve iş birliği fırsatları sunuyor. Adana Demirspor ve Gaziantep FK'ya yapılan ziyaretlerde, Double Pass'ten Sander Van Praet ve Jelle Van Camp gibi isimler, TFF'nin antrenör eğitimcileri ile birlikte yer aldılar. Samsunspor ve Konyaspor ziyaretlerinde de benzer şekilde, projenin amaçlarına uygun olarak kapsamlı bir eğitim ve değerlendirme süreci işletildi.

Geleceğe yatırım: Akademi modelinin gücü

TFF ve Double Pass'in bu öncü projesi, Türk futbolunun altyapılarını güçlendirerek uluslararası arenada rekabet edebilir oyuncular yetiştirme hedefine katkıda bulunmayı amaçlıyor. Proje kapsamında yapılan ziyaretler ve uygulamalar, kulüplerin akademi yapılarını daha işlevsel hale getirirken, antrenör ve oyuncu gelişimine yönelik stratejik yaklaşımlar sunuyor.

Futbol Akademileri Projesi devam edecek

Futbol Akademileri Projesi'nin gelecek etapları, 3-8 Nisan tarihleri arasında devam edecek. Bu süreçte, daha fazla kulübün projeye dahil olması ve Türk futbolunun altyapı kalitesinin artırılması hedefleniyor. Projeye katılan her kulüp, futbolun geleceğine yatırım yapmanın önemini bir kez daha vurgulayarak, Türk futbolunun uluslararası başarılarına katkıda bulunmayı amaçlıyor.