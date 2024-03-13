Las Palmas, Çaykur Rizesporlu Emirhan Topçu için kesenin ağzını açtı: La Liga'nın yeni Türk yıldızı

Süper Lig'in dikkat çeken takımlarından Çaykur Rizespor'un defans hattının güvenilir ismi Emirhan Topçu, futbol kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. 23 yaşındaki genç yetenek, İspanya'nın köklü kulüplerinden Las Palmas'ın radarına girdi. Performansıyla bu sezon Süper Lig'de fırtına gibi esen Emirhan, artık La Liga'nın kapılarını çalıyor.

Las Palmas'tan tarihi transfer hamlesi

İspanyol futbolunun prestijli ligi La Liga'da mücadele eden Las Palmas, Emirhan Topçu için kesenin ağzını açtı. Savunma bölgesindeki yeteneğiyle herkesin beğenisini kazanan Emirhan için İspanyol kulübü, Çaykur Rizespor ile masaya oturdu. İspanyol medyasında yer alan haberlere göre, Las Palmas'ın genç yıldız için 5 milyon Euro gibi rekor bir bonservis bedeli ödemeye hazır olduğu konuşuluyor.

Bir yıldızın yükselişi

Rizespor'un altyapısından yetişen ve 2017 yılında profesyonel futbol kariyerine adım atan Emirhan Topçu, kısa sürede takımının vazgeçilmezlerinden biri haline geldi. 2020 ve 2021 yıllarında sırasıyla Čelik Zenica ve Menemenspor'a kiralanan genç oyuncu, dönüşünde Süper Lig'de gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çekti. Bu sezon ligde çıktığı 26 maçta 2 asist yaparak takımının savunma hattındaki etkinliğini artıran Emirhan, aynı zamanda Türkiye U21 milli takımında da forma giydi.

Türk futbolunun Avrupa'ya açılan kapısı

Emirhan Topçu'nun muhtemel transferi, Türk futbolunun genç yeteneklerinin Avrupa sahnesindeki varlığını güçlendiriyor. Las Palmas gibi La Liga'nın köklü ekiplerinden birine transfer olması, Emirhan için büyük bir adım olacak. Aynı zamanda bu transfer, Las Palmas tarihinde bir rekor olarak kayıtlara geçecek. Kulüp tarihinde bir oyuncu için en yüksek bonservis bedelini ödeyecek olan Las Palmas, Emirhan ile savunma hattını güçlendirmeyi hedefliyor.

Avrupa futbolunda Türk yıldızlarının yükselişi

Emirhan Topçu'nun Las Palmas'a transferi, Türk futbolcularının Avrupa'daki başarılı kariyerlerine bir yenisini ekleyecek. Türk futbolunun yıldız adayları arasında gösterilen genç savunmacı, La Liga'da kendini kanıtlama fırsatı bulacak. Bu transfer, hem Emirhan'ın kariyeri için hem de Türk futbolu için önemli bir kilometre taşı olacak.