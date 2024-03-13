Bolu ŞOK Marketlerde 16 Mart ev ve yaşam ürünlerinde büyük indirimler!

16 Mart'tan itibaren ŞOK marketlerinde başlayacak olan indirim fırsatları, evinizin ihtiyaç duyduğu birçok ürünü kapsıyor. Halıdan şemsiyeye, terlikten kemerlere kadar geniş bir ürün yelpazesi sunan bu indirimler, hem kalitenin hem de uygun fiyatların adresi olacak. İşte ŞOK'ta bu hafta sizleri bekleyen indirimli ürünler ve fiyatları!
Ev Tekstili ve Dekorasyon
120x170 cm Koza Halı Peluş Halı: 559 TL
80x150 cm Koza Halı Peluş Halı: 319 TL
Koltuk Örtüsü: 119 TL
Tüylü Kırlent Kılıfı: 79,95 TL
Giyim ve Aksesuarlar
Kadın / Erkek Tek Bant Terlik: 99,95 TL
Kadın / Erkek Şemsiye: 139 TL
Kemer: 54,95 TL
Oyuncak ve Çocuk Ürünleri
Pilsan 120 Parça Micro Blok Set: 169 TL
Gokidy Blok İnşaat veya Polis Ekibi Serisi: 59,95 TL
Sök-Tak İş Makineleri: 59,95 TL
Metal Çek-Bırak Araba: 79,95 TL
Mini Sürpriz Yumurta: 24,95 TL
Charm Bebek Aksesuarlı Set: 79,95 TL
Kaydırak: 499 TL
Uçak Çeşitleri: 249 TL
Bebek Arabası / Bisikletli Bebek Pet Aksesuarlı: 149 TL
Zeka ve Eğitici Oyuncaklar
Hanoi Kuleleri: 99,95 TL
Zeka Küpü: 49,95 TL
Bu hafta Bolu ŞOK Mağazaları aktüel ile evinizi güzelleştirecek, çocuklarınızı mutlu edecek ve günlük yaşamınızı kolaylaştıracak birçok ürünü indirimli fiyatlarla bulabilirsiniz. Fırsatları kaçırmayın!
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.