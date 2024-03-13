- Ekonomi

Bolu ŞOK Marketlerde 16 Mart ev ve yaşam ürünlerinde büyük indirimler!

16 Mart'tan itibaren ŞOK Bolu marketlerinde başlayacak indirimlerle ev tekstili, giyim, çocuk oyunları ve daha fazlası sizleri bekliyor. Kaliteli ve uygun fiyatlı alışverişin adresi ŞOK'ta bu hafta neler var, hemen keşfedin!

Elif Sarıhan
Elif Sarıhan Tüm Haberleri
Bolu ŞOK Marketlerde 16 Mart ev ve yaşam ürünlerinde büyük indirimler! mask
Bolu ŞOK Marketlerde 16 Mart ev ve yaşam ürünlerinde büyük indirimler!
Bolu ŞOK Marketlerde 16 Mart ev ve yaşam ürünlerinde büyük indirimler!
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16 Mart'tan itibaren ŞOK marketlerinde başlayacak olan indirim fırsatları, evinizin ihtiyaç duyduğu birçok ürünü kapsıyor. Halıdan şemsiyeye, terlikten kemerlere kadar geniş bir ürün yelpazesi sunan bu indirimler, hem kalitenin hem de uygun fiyatların adresi olacak. İşte ŞOK'ta bu hafta sizleri bekleyen indirimli ürünler ve fiyatları!

Ev Tekstili ve Dekorasyon

120x170 cm Koza Halı Peluş Halı: 559 TL

80x150 cm Koza Halı Peluş Halı: 319 TL

Koltuk Örtüsü: 119 TL

Tüylü Kırlent Kılıfı: 79,95 TL

Bolu ŞOK Marketlerde 16 Mart ev ve yaşam ürünlerinde büyük indirimler!

Giyim ve Aksesuarlar

Kadın / Erkek Tek Bant Terlik: 99,95 TL

Kadın / Erkek Şemsiye: 139 TL

Kemer: 54,95 TLBolu ŞOK Marketlerde 16 Mart ev ve yaşam ürünlerinde büyük indirimler!

Oyuncak ve Çocuk Ürünleri

Pilsan 120 Parça Micro Blok Set: 169 TL

Gokidy Blok İnşaat veya Polis Ekibi Serisi: 59,95 TL

Sök-Tak İş Makineleri: 59,95 TL

Metal Çek-Bırak Araba: 79,95 TL

Mini Sürpriz Yumurta: 24,95 TL

Charm Bebek Aksesuarlı Set: 79,95 TL

Kaydırak: 499 TL

Uçak Çeşitleri: 249 TL

Bebek Arabası / Bisikletli Bebek Pet Aksesuarlı: 149 TL

Zeka ve Eğitici Oyuncaklar

Hanoi Kuleleri: 99,95 TL

Zeka Küpü: 49,95 TL

Bu hafta Bolu ŞOK Mağazaları aktüel ile evinizi güzelleştirecek, çocuklarınızı mutlu edecek ve günlük yaşamınızı kolaylaştıracak birçok ürünü indirimli fiyatlarla bulabilirsiniz. Fırsatları kaçırmayın!

# polis, çocuk

13 Mar 2024 - 09:31 Bolu/ Bolu- Ekonomi

Mahreç  Elif Sarıhan

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