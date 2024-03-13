Sahte glikoz şurubu kullanıp insanları bile bile zehirleyenlerden kaçının uyarısı

Ramazan'da Tatlı Seçimi

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte tatlıya olan ilginin arttığını belirten Bolu Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Murat Abak, vatandaşları merdiven altı tatlı üretimi konusunda uyarıyor. Abak, Ramazan ayı boyunca ve normal zamanlarda da güvenilir esnaflardan tatlı alınması gerektiğini vurguluyor.

Sağlığınız İçin Bilinen Yerlerden Alışveriş Yapın

Murat Abak, Ramazan ayında insanların kan şekerinin düşmesiyle tatlıya olan talebin arttığını belirtiyor. Bu dönemde, ruhsatlı ve işinin ehli işletmelerden alışveriş yapılmasının önemine dikkat çekiyor. Vatandaşlara, sağlıkları için bilindik ve güvenilir yerlerden tatlı satın almaları tavsiyesinde bulunuyor.

Yerel Esnafı Destekleyin: Güvenli ve Kaliteli Tatlılar

Oda Başkanı, Ramazan ayında ve yılın diğer zamanlarında yerel esnafı tercih etmenin önemini vurguluyor. Murat Abak, "Ruhsatı olan, bu mesleğe gönül vermiş esnaflarımızdan alışveriş yaparak hem yerel ekonomimize destek olabilir hem de sağlığımızı koruyabiliriz" diyor.

Dikkatli Olun: Merdiven Altı Üretimden kaçının

Abak, Ramazan gelince ortaya çıkan ve standart dışı yerlerde tatlı satışı yapanları eleştiriyor. Vatandaşların, nerede ve nasıl üretildiği belirsiz tatlıları satın almamaları konusunda uyarıda bulunuyor. Sağlık ve güvenlik için bilinçli seçimler yapılmasının altını çiziyor.

Bolu Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Murat Abak'ın uyarıları, Ramazan ayında ve her zaman için güvenli tatlı tüketiminin önemini hatırlatıyor. Sağlıklı ve güvenilir tatlı seçimleriyle Ramazan ayını daha keyifli ve sağlıklı geçirmek mümkün.