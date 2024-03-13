Bolu vefat edenler.. 13 Mart 2024 tarihinde günün vefat ve defin listesi...

AYSEL ÖZER
Pelitcik köyü halkından, (merhum) İsmail ÖZER’in eşi, İsmail ÖZER ve Hacer ALSIZ’ın anneleri;
Cenazesi bugün Pelitcik köyü caminde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.
MÜKERREM ÖZTÜRK
Mudurnu ilçesi Dedeler köyü halkından, Mehmet ÖZTÜRK ve Sabire AY’ın anneleri, Sevim ÖZTÜRK ve il özel idaresinden emekli İbrahim AY’ın kayınvalidesi;
Cenazesi bugün Mudurnu Dedeler köyü caminde kılınacak öğle namazına mütakip köy mezarlığına defnedilecektir.
Cenaze için saat 10:30’da cenaze evinin önünden araç kaldırılacaktır.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.