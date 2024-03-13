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Bolu vefat edenler.. 13 Mart 2024 tarihinde günün vefat ve defin listesi...

Bolu’da 13 Mart 2024 Bugün 2 kişi hayatını kaybetti. İşte Bolu’da günün vefat defin listesi…

Esra Perçin
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Bolu vefat edenler.. 13 Mart 2024 tarihinde günün vefat ve defin listesi... mask
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AYSEL ÖZER

Pelitcik köyü halkından, (merhum) İsmail ÖZER’in eşi, İsmail ÖZER ve Hacer ALSIZ’ın anneleri;

Cenazesi bugün Pelitcik köyü caminde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.

MÜKERREM ÖZTÜRK

Mudurnu ilçesi Dedeler köyü halkından, Mehmet ÖZTÜRK ve Sabire AY’ın anneleri, Sevim ÖZTÜRK ve il özel idaresinden emekli İbrahim AY’ın kayınvalidesi;

Cenazesi bugün Mudurnu Dedeler köyü caminde kılınacak öğle namazına mütakip köy mezarlığına defnedilecektir.

Cenaze için saat 10:30’da  cenaze evinin önünden araç kaldırılacaktır.
# mudurnu, araç, emekli

13 Mar 2024 - 09:43 Bolu- Gündem

Mahreç  Esra Perçin

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