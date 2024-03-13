Unutulmaz Batı Karadeniz Turu, Kara Elmas Ekspresi

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ve Batı Karadeniz'in eşsiz güzelliklerini keşfetmek amacı taşıyan Kara Elmas Ekspresi Batı Karadeniz Turistik Tren Turu, başarılı bir seferin ardından Ankara'ya geri döndü. 12 Nisan'da başlayan bu özel tur, bölge turizmine yeni bir soluk getiriyor.

Kara Elmas Ekspresi'nin Rota Harikaları

Ankara'dan yola çıkan Kara Elmas Ekspresi, Kalecik, Çankırı, Çerkeş, Karabük ve Zonguldak gibi önemli duraklara uğradı. Dönüş yolunda Zonguldak'tan başlayarak Yenice, Eskipazar ve Çankırı üzerinden Ankara'ya ulaşan tren, yolcularına unutulmaz anlar yaşattı. Madenci korosunun konseriyle Zonguldak'tan ayrılan tren, yolcularına doğa ve kültür dolu bir deneyim sundu.

Katılımcılar Deneyimlerini Paylaşıyor

Turistik tren turuna katılan Alper Sarı, yolculuğun kendilerine güzel bir deneyim sunduğunu belirtti. Safranbolu ve Zonguldak gibi tarihi ve doğal güzellikleriyle ünlü yerlerde, yerel esnaf ve personelin yaklaşımından memnun kaldıklarını ifade etti. Figen Bülge Gültekin ise doğanın eşsiz güzelliklerini ve kanyonlardaki deneyimleri övgüyle anlattı.

Zengin Rota ve Kültürel Keşifler

Kara Elmas Ekspresi'nin rotası boyunca katılımcılar, Kalecik'in lezzetli gastronomisinden, Çankırı'daki tarihi tuz mağarasına, Çerkeş'in doğal güzelliklerinden, Hadrianapolis Antik Kenti'nin tarihine kadar birçok benzersiz noktayı ziyaret etme fırsatı buldu. UNESCO Kültürel Miras Şehri Safranbolu, Yenice'nin büyük blok ormanları, Gökgöl Mağarası, Zonguldak Maden Müzesi ve Kömür Deneyim Ocağı ile Ulusal Zonguldak Kömür Jeoparkı da turun unutulmaz durakları arasında yer aldı.

Kara Elmas Ekspresi ile gerçekleştirilen Batı Karadeniz Turistik Tren Turu, katılımcılara bölgenin tarihi, doğal ve kültürel zenginliklerini keşfetme imkanı sunarak, bölge turizmine katkıda bulunmayı amaçlıyor. Bu özel tur, hem doğaseverlerin hem de tarih ve kültür meraklılarının ilgisini çekmeye devam edecek gibi görünüyor.