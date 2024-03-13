… Ve… perde! Tüm oyunlar ücretsiz…

Bolu’da tiyatro severlerin merakla beklediği Tiyatro Festivali’nin 2’ncisi 16-24 Mart tarihleri arasında gerçekleştirecek.

9 gün tiyatro

9 gün sürecek dev festival birbirinden önemli tiyatro sanatçılarını Bolulularla buluşturacak. Bolu Belediyesi Necip Fazıl Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek tüm tiyatro etkinlikleri tamamen ücretsiz olacak.

Hepsi ücretsiz

Tiyatro severler biletleri 13 Mart Çarşamba günü saat 16.00’dan itibaren www.bolu.bel.tr ve www.biletinial.com adresinden temin edebilecekler. Her oyun için tiyatro severler en fazla 2 bilet alabilecekler.

Boluluları tiyatroya doyuracak 2’nci Bolu Belediyesi Tiyatro Festivali’nin programı şu şekilde:

16 Mart Cumartesi saat 20.30

PİKNİK SEPETİ / KOMEDİ-2 PERDE

Yazan: Deniz Nida Şener - Yöneten: Ahmet Çevik – Oyuncular: Ahmet Çevik, Seval Tufan, Deniz Nida Şener, Yelda Alp, Serhan Atak,

17 Mart Pazar saat 20.30

KİM HAKLI

Yazan: Murat Güleç – Yöneten: Ali İhsan Bozdemir - Oyuncular: İpek Tenolcay, Serdar Sevtekin, Esin Gündoğdu, Sezer Soykök, Hakan Çankaya

18 Mart Pazartesi saat 20.30

TATAVLADA SON DANS

Yazan: Şaban Ol - Yöneten: Berfin Zenderlioğlu - Uyarlayan: Sumru Yavrucuk - Dramaturji: Berfin Zenderlioğlu, Sumru Yavrucuk, - Oynayanlar: Deniz Çakır, Sumru Yavrucuk - Sahne Tasarımı: Serkan Kavurt - Işık Tasarımı: Alev Topal - Müzik: Batuhan Parlak - “Erkekler” Şarkısı: Çiğdem Erken - Foto: Fethi Karaduman - Reji Asistanları: Arda Yeşillikçi, Merve Akpınar - Video Tasarım: Kardelen Ezgi Yıldız - Afiş: Dilek Seferoğlu - Yapım: Sumru Yavrucuk - Organizasyon: Hasan Özkaya Organizasyon

19 Mart Salı saat 20.30

SEVİYORSAN GİT AYRIL BENCE! / Tek perde komedi

Ufuk Özkan, Rojda Demirer

20 Mart Çarşamba saat 20.30

HER ŞEY BEDAVA

Yöneten: İlyas İlbey – Oyuncular: Yasemin Yalçın, İlyas İlbey, Cenk Tunalı, Sertaç Akkaya, Eylül İlbey

21 Mart Perşembe saat 20.30

BAŞKA SEN YOK Kİ

Yazan: Şirin Gedikli - Yöneten: Ruhi Sarı - Ses Işık: Kaan Öztaş - Reji Asistanı : Berivan Dilan Şen - Müzik : Tuğrul Bafra -Oyuncular : Ruhi Sarı, Emine Ün, İlker Kalay, Elif Çelik

22 Mart Cuma saat 20.30

SUÇ VE CEZA

Yazan: Fyodor Dostoyevski / Yöneten: Onur Yamak

Oyuncular: Ferhat Ardal, Onur Yamak, Meriç Çaylak, Şahin Aydın Ertürk, Burak Erbenzer, Murat Sevimli, Mehmet Yıldız, Mesut Kerim Vural, Zeynep Güngül, Şeyma Nur Özkan, İzzet Özcan, Yusuf Dinç, Gökhan Köse, Bahar Gençay, Deniz Özgüneylioğlu, Yadigar Çınar, Rahime Dedeoğlu, Kadriye Ceren Öztürk

23 Mart Cumartesi saat 20.30

GÜLDÜREN CAZİBE / İki perde

Yazan: Necmi Yapıcı - Nihan Durukan, Yöneten: Necmi Yap - Oyuncular: Necmi Yapıcı - Nihan Durukan

24 Mart Pazar saat 20.30

AKCİĞER

Yönetmen: Mehmet Birkiye – Oyuncular: Engin Hepileri, Nergis Öztürk