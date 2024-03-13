… Ve… perde! Tüm oyunlar ücretsiz…

Bolu’da tiyatro severlerin merakla beklediği Tiyatro Festivali’nin 2’ncisi 16-24 Mart tarihleri arasında gerçekleştirecek.
9 gün tiyatro
9 gün sürecek dev festival birbirinden önemli tiyatro sanatçılarını Bolulularla buluşturacak. Bolu Belediyesi Necip Fazıl Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek tüm tiyatro etkinlikleri tamamen ücretsiz olacak.
Hepsi ücretsiz
Tiyatro severler biletleri 13 Mart Çarşamba günü saat 16.00’dan itibaren www.bolu.bel.tr ve www.biletinial.com adresinden temin edebilecekler. Her oyun için tiyatro severler en fazla 2 bilet alabilecekler.
Boluluları tiyatroya doyuracak 2’nci Bolu Belediyesi Tiyatro Festivali’nin programı şu şekilde:
16 Mart Cumartesi saat 20.30
PİKNİK SEPETİ / KOMEDİ-2 PERDE
Yazan: Deniz Nida Şener - Yöneten: Ahmet Çevik – Oyuncular: Ahmet Çevik, Seval Tufan, Deniz Nida Şener, Yelda Alp, Serhan Atak,
17 Mart Pazar saat 20.30
KİM HAKLI
Yazan: Murat Güleç – Yöneten: Ali İhsan Bozdemir - Oyuncular: İpek Tenolcay, Serdar Sevtekin, Esin Gündoğdu, Sezer Soykök, Hakan Çankaya
18 Mart Pazartesi saat 20.30
TATAVLADA SON DANS
Yazan: Şaban Ol - Yöneten: Berfin Zenderlioğlu - Uyarlayan: Sumru Yavrucuk - Dramaturji: Berfin Zenderlioğlu, Sumru Yavrucuk, - Oynayanlar: Deniz Çakır, Sumru Yavrucuk - Sahne Tasarımı: Serkan Kavurt - Işık Tasarımı: Alev Topal - Müzik: Batuhan Parlak - “Erkekler” Şarkısı: Çiğdem Erken - Foto: Fethi Karaduman - Reji Asistanları: Arda Yeşillikçi, Merve Akpınar - Video Tasarım: Kardelen Ezgi Yıldız - Afiş: Dilek Seferoğlu - Yapım: Sumru Yavrucuk - Organizasyon: Hasan Özkaya Organizasyon
19 Mart Salı saat 20.30
SEVİYORSAN GİT AYRIL BENCE! / Tek perde komedi
Ufuk Özkan, Rojda Demirer
20 Mart Çarşamba saat 20.30
HER ŞEY BEDAVA
Yöneten: İlyas İlbey – Oyuncular: Yasemin Yalçın, İlyas İlbey, Cenk Tunalı, Sertaç Akkaya, Eylül İlbey
21 Mart Perşembe saat 20.30
BAŞKA SEN YOK Kİ
Yazan: Şirin Gedikli - Yöneten: Ruhi Sarı - Ses Işık: Kaan Öztaş - Reji Asistanı : Berivan Dilan Şen - Müzik : Tuğrul Bafra -Oyuncular : Ruhi Sarı, Emine Ün, İlker Kalay, Elif Çelik
22 Mart Cuma saat 20.30
SUÇ VE CEZA
Yazan: Fyodor Dostoyevski / Yöneten: Onur Yamak
Oyuncular: Ferhat Ardal, Onur Yamak, Meriç Çaylak, Şahin Aydın Ertürk, Burak Erbenzer, Murat Sevimli, Mehmet Yıldız, Mesut Kerim Vural, Zeynep Güngül, Şeyma Nur Özkan, İzzet Özcan, Yusuf Dinç, Gökhan Köse, Bahar Gençay, Deniz Özgüneylioğlu, Yadigar Çınar, Rahime Dedeoğlu, Kadriye Ceren Öztürk
23 Mart Cumartesi saat 20.30
GÜLDÜREN CAZİBE / İki perde
Yazan: Necmi Yapıcı - Nihan Durukan, Yöneten: Necmi Yap - Oyuncular: Necmi Yapıcı - Nihan Durukan
24 Mart Pazar saat 20.30
AKCİĞER
Yönetmen: Mehmet Birkiye – Oyuncular: Engin Hepileri, Nergis Öztürk
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.