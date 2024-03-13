Sığınmacı polemiğinde son nokta…

Bolu siyasetinde sığınmacı polemiği alevleniyor

Bolu siyasetinde sığınmacı sayısı konusu, AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner ile Bolu Belediye Başkanı ve CHP Adayı Tanju Özcan arasında yaşanan tartışmanın merkezine oturdu. Güner, Özcan'ın proje tanıtım toplantısına ve sığınmacılarla ilgili iddialarına sert bir dille yanıt verdi.

AK Parti'nin proje tanıtımı ve Özcan'ın tepkisi

AK Parti'nin adayı Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol için düzenlenen proje tanıtım toplantısının büyük ilgi görmesi, Tanju Özcan'ı sığınmacı konusunu yeniden gündeme getirmeye itti. Güner, toplantının başarısının Özcan'ı rahatsız ettiğini belirtti.

Sığınmacı sayısı üzerine gerçekler

Suat Güner, Tanju Özcan tarafından dile getirilen sığınmacı sayısı iddialarının gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Resmi Göç İdaresi verilerine dayanarak, Bolu'daki sığınmacı sayısının Özcan'ın iddia ettiği kadar yüksek olmadığını açıkladı.

Rakamlarla sığınmacı sayısı gerçeği

Güner, Bolu'da sığınmacı sayısının yıllar içindeki değişimini detaylı rakamlarla paylaştı. Bu veriler, Özcan'ın sığınmacı sayısını azalttığı yönündeki iddialarının asılsız olduğunu gösterdi. Güner, sığınmacı sayısının 2015’te 4 bin 368, 2016’da 5 bin 29, 2017’de 7 bin 595, 2018’de 10 bin 851, 2019’da 14 bin 7, 2020’de 13 bin 325, 2021’de 14 bin 703, 2022’de 12 bin 948 2023’te 11 bin 981 olduğunu söyledi. Güner'e göre, sığınmacı sayısı son yıllarda düzenli bir azalma göstermiş.

Bolu'da sığınmacı sayısındaki azalmanın sebepleri

AK Parti İl Başkanı, Bolu'daki sığınmacı sayısındaki azalmanın Tanju Özcan'ın çabaları sonucu değil, Türkiye'nin uyguladığı genel politikaların bir sonucu olarak gerçekleştiğini vurguladı. Bu azalma, devletin sığınmacı politikasıyla uyumlu bir şekilde ilerliyor.

Gerçekler ve iddialar arasında Bolu siyaseti

Suat Güner'in açıklamaları, Bolu'daki sığınmacı sayısı tartışmasında gerçeklerin ve iddiaların net bir şekilde ortaya konulmasını sağladı. Güner, Bolu siyasetinde gerçeklerin ve rakamların önemine dikkat çekerken, sığınmacı sayısı konusunda yaşanan polemiğe de ışık tuttu.