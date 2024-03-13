Şehir merkezine inen çakallar görenleri şaşırttı

Batı Karadeniz Bölgesi'nin vahşi yaşam ekosisteminin önemli üyelerinden olan çakallar, şehir merkezine inerek sakinleri şaşırttı. Adeta cadde ortasında cirit atan çakallar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

Adabaşı mevkiindeki ormanlık alandan şehir merkezine inen iki çakal, Çamlık mevkiinde görüldü. Kaydedilen görüntülerde, çakalların çöplerde buldukları yiyeceklerle beslendikleri ve bir süre sokaklarda dolaştıkları gözlemlendi. Bu ilginç ziyaretçiler, kısa bir süre sonra gözden kayboldu.

Sinop şehir merkezinde yaşanan bu olay, bölgede daha önce de benzer durumların yaşandığını gösteriyor. Vatandaşlar tarafından kaydedilen ve sosyal medyada büyük ilgi gören bu görüntüler, şehir yaşamı ile vahşi yaşamın kesiştiği nadir anlardan birini ortaya koyuyor.