13 Mar 2024 - 17:00- Ekonomi G:

Ramazan Ayının gelişiyle CarrefourSA indirim rüzgarı! Ayçiçek yağında fiyatlar ne durumda?

CarrefourSA, Ramazan ayına özel indirimlerle geliyor! Ayçiçek yağı başta olmak üzere birçok üründe indirim fırsatları sizleri bekliyor. Ramazan sofralarınız için kaçırılmayacak indirimleri keşfedin.

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Ramazan Ayının gelişiyle CarrefourSA indirim rüzgarı! Ayçiçek yağında fiyatlar ne durumda? mask
Ramazan Ayının gelişiyle CarrefourSA indirim rüzgarı! Ayçiçek yağında fiyatlar ne durumda?
Ramazan Ayının gelişiyle CarrefourSA indirim rüzgarı! Ayçiçek yağında fiyatlar ne durumda?
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Ramazan ayının başlamasıyla birlikte, alışveriş merkezlerindeki indirim kampanyaları da tüketicileri sevindirmeye başladı. Özellikle CarrefourSA, Ramazan'a özel indirimlerle dikkat çekiyor. Ayçiçek yağından peynire, zeytinden domatese ve salçaya kadar birçok üründe indirimler var. İşte CarrefourSA'nın Ramazan ayına özel indirim detayları...

CarrefourSA'da Ayçiçek Yağına Özel İndirim

Ramazan ayı, marketler arasındaki rekabeti de artırıyor. CarrefourSA, 5 litrelik Biryağ ve Yudum markalı ayçiçek yağlarında uyguladığı indirimlerle tüketicilerin ilgisini çekiyor. Bu indirimler, Ramazan ayı boyunca birçok farklı üründe de göze çarpıyor.

Ramazan Ayının gelişiyle CarrefourSA indirim rüzgarı! Ayçiçek yağında fiyatlar ne durumda?

5 litre Teneke Yudum Ayçiçek Yağı için 229.90 TL

5 litre Pet Biryağ Ayçiçek Yağı için 199.90 TL

Ramazan Ayının gelişiyle CarrefourSA indirim rüzgarı! Ayçiçek yağında fiyatlar ne durumda?

2 litre Pet Yudum Ayçiçek Yağı için 89.90 TL

Ramazan Ayının gelişiyle CarrefourSA indirim rüzgarı! Ayçiçek yağında fiyatlar ne durumda?

Ramazan Sofralarını Süsleyen İndirimler

CarrefourSA, Ramazan ayına özel indirimlerle sofralara lezzet katıyor. Güllaçtan hurmaya, beyaz peynirden zeytine kadar birçok üründe indirimler mevcut. İşte dikkat çeken bazı indirimli ürünler:

Ramazan Ayının gelişiyle CarrefourSA indirim rüzgarı! Ayçiçek yağında fiyatlar ne durumda?

Güllaç: 250 TL

Hurma Rabbi: 98.90 TL

Boyacıoğlu Taze Yarım Yağlı Beyaz Peynir: 149 TL

Sude Gemlik Yağlı Siyah Zeytin: 129 TL

Ramazan Ayının gelişiyle CarrefourSA indirim rüzgarı! Ayçiçek yağında fiyatlar ne durumda?

2 L Yudum Ayçiçek Yağı: 89.90 TL

2000 g Eker Kova Yoğurt: 75.90 TLRamazan Ayının gelişiyle CarrefourSA indirim rüzgarı! Ayçiçek yağında fiyatlar ne durumda?

1650 g Öncü Domates Salçası: 104.90 TL

Ramazan Ayının gelişiyle CarrefourSA indirim rüzgarı! Ayçiçek yağında fiyatlar ne durumda?

80 g Apikoğlu Parça Pastırma: 112.90 TL

Ramazan Ayında Fırsatlarla Dolu Diğer İndirimler

CarrefourSA, Ramazan ayı boyunca birçok üründe indirim fırsatları sunuyor. Pilavlık pirinçten kırmızı mercimeğe, çaydan nugalara kadar geniş bir yelpazede indirimler uygulanıyor, Ramazan sofralarını daha da zenginleştiriyor.

Ramazan Ayının gelişiyle CarrefourSA indirim rüzgarı! Ayçiçek yağında fiyatlar ne durumda?

Bu indirimlerle CarrefourSA, Ramazan ayının manevi atmosferine katkıda bulunurken, tüketicilere kaliteli ürünleri daha uygun fiyatlarla sunma fırsatı yakalıyor. CarrefourSA, bu özel ayda da müşterilerine destek olmaya devam ediyor.Ramazan Ayının gelişiyle CarrefourSA indirim rüzgarı! Ayçiçek yağında fiyatlar ne durumda?

# ramazan, destek

13 Mar 2024 - 17:00 - Ekonomi

Mahreç  Esra Perçin

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