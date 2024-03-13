Ramazan Ayının gelişiyle CarrefourSA indirim rüzgarı! Ayçiçek yağında fiyatlar ne durumda?

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte, alışveriş merkezlerindeki indirim kampanyaları da tüketicileri sevindirmeye başladı. Özellikle CarrefourSA, Ramazan'a özel indirimlerle dikkat çekiyor. Ayçiçek yağından peynire, zeytinden domatese ve salçaya kadar birçok üründe indirimler var. İşte CarrefourSA'nın Ramazan ayına özel indirim detayları...

CarrefourSA'da Ayçiçek Yağına Özel İndirim

Ramazan ayı, marketler arasındaki rekabeti de artırıyor. CarrefourSA, 5 litrelik Biryağ ve Yudum markalı ayçiçek yağlarında uyguladığı indirimlerle tüketicilerin ilgisini çekiyor. Bu indirimler, Ramazan ayı boyunca birçok farklı üründe de göze çarpıyor.

5 litre Teneke Yudum Ayçiçek Yağı için 229.90 TL

5 litre Pet Biryağ Ayçiçek Yağı için 199.90 TL

2 litre Pet Yudum Ayçiçek Yağı için 89.90 TL

Ramazan Sofralarını Süsleyen İndirimler

CarrefourSA, Ramazan ayına özel indirimlerle sofralara lezzet katıyor. Güllaçtan hurmaya, beyaz peynirden zeytine kadar birçok üründe indirimler mevcut. İşte dikkat çeken bazı indirimli ürünler:

Güllaç: 250 TL

Hurma Rabbi: 98.90 TL

Boyacıoğlu Taze Yarım Yağlı Beyaz Peynir: 149 TL

Sude Gemlik Yağlı Siyah Zeytin: 129 TL

2 L Yudum Ayçiçek Yağı: 89.90 TL

2000 g Eker Kova Yoğurt: 75.90 TL

1650 g Öncü Domates Salçası: 104.90 TL

80 g Apikoğlu Parça Pastırma: 112.90 TL

Ramazan Ayında Fırsatlarla Dolu Diğer İndirimler

CarrefourSA, Ramazan ayı boyunca birçok üründe indirim fırsatları sunuyor. Pilavlık pirinçten kırmızı mercimeğe, çaydan nugalara kadar geniş bir yelpazede indirimler uygulanıyor, Ramazan sofralarını daha da zenginleştiriyor.

Bu indirimlerle CarrefourSA, Ramazan ayının manevi atmosferine katkıda bulunurken, tüketicilere kaliteli ürünleri daha uygun fiyatlarla sunma fırsatı yakalıyor. CarrefourSA, bu özel ayda da müşterilerine destek olmaya devam ediyor.